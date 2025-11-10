Pinerolo Ghiaccio: il recap delle partite del fine settimana

Sabato – U12 a Torre Pellice

Sul ghiaccio di Torre Pellice si è svolto il concentramento per la categoria U12 con la partecipazione di Valpellice, Pinerolo, Varese e Chiavenna/Como. È stato un pomeriggio all’insegna del gioco, della crescita e soprattutto del divertimento. Bravissimi tutti i ragazzi!

Domenica – U10 a Pinerolo

Sul ghiaccio di casa, i piccoli U10 hanno affrontato tre partite consecutive con entusiasmo e determinazione, scendendo in pista con Pinerolo, Valpellice, Bulls e Real Torino, sempre con grande voglia di migliorarsi.

Complimenti ad Aurora per la partecipazione al suo primo concentramento!

In entrambi i giorni, una certezza: sul ghiaccio l’importante non è solo vincere, ma crescere insieme, divertirsi e vivere lo sport con cuore e passione. Perché lo spirito dello sport si misura soprattutto in sorriso e squadra!