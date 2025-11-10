Chieri ‘76: l'U15 vince in trasferta e conferma il secondo posto

La trasferta domenicale di coach Alberto Molinari e Giorgia Caccina inizia timidamente e con qualche errore di troppo il set viene chiuso in rimonta 25/20 dai padroni di casa dell’Arti Volley, che concretizzano maggiormente le azioni finali. Il cambio campo serve per un reset mentale che porta con sé anche dei buoni spunti e scambi di buon livello, oltre a tre preziosi punti che confermano il secondo posto al termine del girone d’andata.