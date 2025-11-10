Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Chieri ‘76: l'U15 vince in trasferta e conferma il secondo posto

Ottima vittoria dei ragazzi di coach Molinari che vincono in trasferta contro l'Arti Volley
2 min
Chieri ‘76: l'U15 vince in trasferta e conferma il secondo posto

La trasferta domenicale di coach Alberto Molinari e Giorgia Caccina inizia timidamente e con qualche errore di troppo il set viene chiuso in rimonta 25/20 dai padroni di casa dell’Arti Volley, che concretizzano maggiormente le azioni finali. Il cambio campo serve per un reset mentale che porta con sé anche dei buoni spunti e scambi di buon livello, oltre a tre preziosi punti che confermano il secondo posto al termine del girone d’andata.

ARTY VOLLEY ROSSA - NEXT STAR CHIERI ‘76  1-3
Parziali (25/21, 20/25, 16/25, 17/25)

Next Start Chieri ‘76: Battista, Borromeo, Bulgarelli, Corigliano, Costantino, Delaurenti, Este, Lalumera, Monaco, Prina, Stratta, Tomasello, Varvieri. 1° All. A. Molinari; 2°All. G. Caccina.


 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News