Chieri ‘76: l'U15 vince in trasferta e conferma il secondo posto

La trasferta domenicale di coach Alberto Molinari e Giorgia Caccina inizia timidamente e con qualche errore di troppo il set viene chiuso in rimonta 25/20 dai padroni di casa dell’Arti Volley, che concretizzano maggiormente le azioni finali. Il cambio campo serve per un reset mentale che porta con sé anche dei buoni spunti e scambi di buon livello, oltre a tre preziosi punti che confermano il secondo posto al termine del girone d’andata.
ARTY VOLLEY ROSSA - NEXT STAR CHIERI ‘76 1-3
Parziali (25/21, 20/25, 16/25, 17/25)
Next Start Chieri ‘76: Battista, Borromeo, Bulgarelli, Corigliano, Costantino, Delaurenti, Este, Lalumera, Monaco, Prina, Stratta, Tomasello, Varvieri. 1° All. A. Molinari; 2°All. G. Caccina.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News