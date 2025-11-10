MTS SER Santena: altra pesante sconfitta in trasferta a Gorla

Coach Demichelis chiede fin da subito alle sue ragazze di concentrarsi sul muro e difesa: il primo compatto e invadente, la seconda attenta su tutti gli attacchi delle avversarie. Ma sono ancora troppe le imprecisioni e gli errori della formazione santenese, che cede alle padrone di casa (a parte il secondo set) con parziali molto bassi.

Nel primo set si parte con Venco in palleggio, Nardoianni opposto, Destefanis e Vione in centro, Visciano e Frascella in banda, Lazzarin libero. Dopo pochi minuti il parziale per le santenesi è già di meno 6 (2-8) costringendo coach Demichelis a chiamare subito un time out per cercare di arginare l'avanzata delle avversarie. Entra Vasca al posto di Visciano la ricezione migliora ma non abbastanza da consentire a Destefanis e compagne di diminuire lo svantaggio così la prima frazione termina con un netto 25/12.

Nel secondo set coach Demichelis parte ancora con Vasca in campo al posto di Visciano e con il primo turno di Frascella al servizio c'è un ribaltamento della situazione e L'Mts si ritrova sul 6-1, questa volta è il coach di Gorla a chiamare il primo time out del set.

Le santenesi difendono e rigiocano quasi tutti i palloni, ma le padrone di casa pareggiano i conti sul 10 pari. Da qui in poi si gioca punto a punto fino al 14 pari. Gorla approfitta di qualche errore di disattenzione delle santensi e si porta subito sul 14-18. Questa volta è Demichelis a chiamare il time out. Al rientro in campo finalmente qualcosa si smuove: capitan Destefanis va al servizio: grazie alle sue battute tattiche e agli attacchi di Nardoianni e Vasca a segno le tigri santenesi riescono a pareggiare i conti. Il set continua sul punto a punto fino alla fine, quando sul 25 pari grazie ad un errore del capitano del Gorla e un ace di Frascella il set è a favore delle santenesi per 27-25.

Nel terzo e nel quarto set però non si vede la stessa reazione di Destefanis e compagne, che in entrambe le frazioni partono subito in svantaggio di quasi 10 punti e non riescono a recuperare nonostante i numerosi tentativi di difesa e contrattacco delle santenesi. Demichelis prova con dei campi per cercare più che altro di far rifiatare le titolari in campo, ma sia il terzo che il quarto set finiscono con un netto 25-11.

La prossima partita dell'Mts Santena è per sabato prossimo fra le mura amiche del PalaSer contro il Cumdi Luino Volley, anch'essa a fondo classifica a zero punti.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 5

GORLA VOLLEY ORSA FOAM - MTS SANTENA 1-3

Parziali (25/12, 25/27, 25/11, 25/11)

MTS SANTENA: Venco 2, Visciano 3, Vasca 5, Nardoianni 15, Cadamuro, Ponassi, Marino 1, Vione 6, Frascella 5, Destefanis (K) 5. Liberi: Lazzarin 1, Di Blasi. Allenatori: De Michelis, Ivanov.