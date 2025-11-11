BEA Chieri lotta fino all'ultimo, ma Campus vince di misura

Sabato 8 novembre, al Pala958 di Corneliano d’Alba, è andata in scena l’ottava giornata del campionato di Serie C Interregionale tra Novipiù Campus Piemonte e BEA Chieri. Una partita intensa e combattuta, decisa solo nel finale dopo quaranta minuti di grande equilibrio. I Leopardi, nonostante una prova di carattere, cedono 82-80 ai padroni di casa.

LA GARA

Coach Conti parte con Possekel, Ferraresi, Tagliano, Boeri e Drame. Dall’altra parte Campus si affida a Zampolli, autentico trascinatore, supportato da un gruppo giovane ma di qualità. L’inizio è favorevole ai padroni di casa, che chiudono avanti il primo quarto 17-12, per un approccio non troppo positivo dei Leopardi, che soffrono il ritmo imposto dai padroni di casa. Nel secondo periodo BEA cresce d’intensità: difende meglio, trova ritmo in attacco con Giacomelli, all’esordio stagionale dopo il ritorno in arancione, e Drame, e con un buon parziale ribalta la partita andando al riposo lungo avanti 36-42.

Nella ripresa, Campus alza il ritmo e mette in difficoltà i chieresi con la fisicità e le giocate di Zampolli e Buldo. Nonostante questo, la squadra di coach Conti non si scompone e si affida ai centimetri di capitan Drame sotto canestro e ai canestri da fuori di Sam Viggiano. Il terzo periodo si chiude 66-61, ma la gara resta apertissima. L’ultimo quarto è una battaglia punto a punto: BEA rimane incollata nel punteggio, mostrando carattere e solidità, riuscendo anche a superare a 4′ dalla fine con i tiri liberi di Tagliano. Qualche errore difensivo e percentuali basse nei momenti chiave consentono ai padroni di casa di tornare avanti e a gestire il piccolo vantaggio, riuscendo a portare a casa la vittoria.

IL COMMENTO

«Abbiamo approcciato la gara non nel migliore dei modi - commenta il vice allenatore Alex D’Arrigo - Campus è una squadra con un mix di giovani e giocatori esperti come Zampolli, che sapevamo potesse essere il principale pericolo. È stata una partita fisica, a ritmi alti, fatta di alti e bassi. Siamo riusciti a costruire buoni tiri e a controllare il rimbalzo, ma le percentuali basse ci hanno penalizzato. Nel finale loro hanno trovato canestri pesanti mentre noi abbiamo commesso qualche errore difensivo di troppo. Rimane la consapevolezza di potercela giocare con tutti».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

I Leopardi tornano al PalaGialdo per la nona giornata di campionato: BEA affronta Area Pro 2020 domenica 16 novembre alle 18:00.

NOVIPIÙ CAMPUS PIEMONTE – BEA CHIERI 82-80

Parziali (17-12, 36-42, 66-61)

CAMPUS: Zampolli 22, Buldo 14, Negro 12, Uko 11, Gandolfo 8, Nastasi 4, Toppino 4, Schellino 4, Eirale 2, Occelli 2, Colli, Vassiljev NE. All. Jacomuzzi.

BEA: Drame 18, Giacomelli 14, Tagliano 12, Viggiano 11, Ferraresi 9, Boeri 7, Lo Buono 5, Possekel 4, Gatti, Galluccio NE, Bechis NE, Fatone NE. All. Conti, 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Acc. Monteleone.