Bertram Derthona: i bianconeri in trasferta contro la Pallacanestro Trieste

Continua il percorso della Bertram Derthona Tortona , finora imbattuta in casa e reduce da tre vittorie consecutive contro Trapani Shark, Napoli Basketball e Openjobmetis Varese. Mercoledì 12 novembre alle 20:00 (diretta su LBA TV) i bianconeri scendono in campo in trasferta contro la Pallacanestro Trieste . La sfida ai biancorossi sarà la prima di due partite in Friuli Venezia-Giulia per la squadra di Mario Fioretti, che punta al ritorno alla vittoria lontano da casa che manca dalla prima partita in campionato, quando il Derthona era riuscito ad espugnare l'Unipol Forum contro l'EA7 Emporio Armani Milano.

Come arrivano le due squadre?

Le due squadre approcciano il recupero della sesta giornata di campionato in modo diametralmente opposto. Se la Bertram è riuscita ad estendere la propria striscia di risultati utili in Nova Arena con un finale al cardiopalma contro Varese, Trieste è stata sconfitta per 98-75 dalla Germani Brescia.

L'inizio di stagione dei biancorossi è stato caratterizzato da prestazioni e risultati altalenanti, che li hanno portati ad un provvisorio 8° posto in classifica con un record di 3-3, scaturito dalle vittorie con Napoli, Udine e Treviso, e dalle sconfitte con Trapani, Venezia e Brescia.

Questa è anche la prima stagione della Pallacanestro Trieste dall'inizio del nuovo corso societario caratterizzata dal doppio impegno europeo; al momento si trovano terzi (record di 1-3) nel Gruppo E della Basketball Champions League con Galatasaray, Wurzburg e Igokea.

Pallacanestro Trieste al microscopio

La Pallacanestro Trieste è reduce da un'estate di cambiamenti, di cui il principale ha sicuramente riguardato il cambio di guida tecnica: dopo aver salutato Jamion Christian, i biancorossi si sono affidati ad Israel Gonzalez, allenatore con esperienza reduce da quattro anni da head coach all'ALBA Berlino.

Non sono mancati anche nuovi arrivi di spessore per puntellare un roster competitivo sia in LBA che in Basketball Champions League. Su di tutti, l'ex Golden State Warriors Juan Toscano-Anderson e Jahmi'us Ramsey, secondo miglior realizzatore del campionato (20.3 punti) alle spalle di Christian Vital.

Un'altra sfida nella sfida riguarderà la battaglia sotto canestro tra Dominik Olejniczak, leader per rimbalzi offensivi (4.2 di media) e il nuovo centro triestino Mady Sissoko, migliore per rimbalzi difensivi (6.7 a partita) del campionato e uno dei lunghi più impattanti in LBA. Durante l'estate, inoltre, Trieste ha arricchito il proprio pacchetto italiani inserendo Davide Moretti e Pietro Iannuzzi.

Confermati, invece, Jarrod Uthoff, Markel Brown, Jeff Brooks, Michele Ruzzier, Lodovico Deangeli, Francesco Candussi e Colbey Ross, alla seconda stagione in biancorosso e uno dei due ex di partita insieme al rientrante Arturs Strautins, che ha giocato a Trieste dal 2018 al 2020.

Il punto di Andrea Vicenzutto

Uno dei due assistenti allenatori di Mario Fioretti, Andrea Vicenzutto, presenta la sfida ai biancorossi. «Trieste è una squadra che sta prendendo sempre di più forma, cercando di arrivare dove coach Gonzalez vorrebbe portarli» inizia il nativo di Fiume Veneto, in provincia di Pordenone.

«Si vedono di partita in partita dei progressi rispetto al loro giocare insieme: è una squadra che ha lo stile del suo coach, che arriva anche dalle sue esperienze passate. A Trieste piace molto correre, essere pericolosa in qualsiasi momento: fanno dell'imprevedibilità una loro caratteristica offensiva».

Nonostante un avvio incostante, le potenzialità di Trieste sono sotto gli occhi di tutti. «Sicuramente il loro avvio ha subito degli up and down, però c'è da dire che quando hanno avuto gli up hanno dimostrato il potenziale che potrebbero mettere in campo. Riuscendo a farlo con continuità sono una squadra fornita di un talento che li rende veramente difficili da marcare» aggiunge Vicenzutto.

«Dovremmo cercare di non permettere loro, specialmente in trasferta, di prendere troppa fiducia a inizio partita, in modo tale da tenerli su un ritmo di gara che possa essere congeniale anche a noi. Altrimenti, come ha dimostrato anche con Igokea, possono arrivare facilmente arrivare oltre i 100 punti».

Tra le fila dei biancorossi, come menzionato anticipatamente, ci sono due giocatori da tenere particolarmente d'occhio. «[Jahmi'us] Ramsey in questo momento gioca con una fiducia eccezionale, sta facendo tutto con una naturalezza sbalorditiva» inizia.

«[Mady] Sissoko sta mettendo una fisicità in campo sotto ambo i canestri veramente degna di nota. Il loro rendimento è veramente degno di nota. Sarà molto bello vedere gli scontri delle nostre guardie e dei nostri lunghi contro di loro perché chiaramente saranno una chiave di volta».

C'è un altro voto noto, però, che funge da leader in questa squadra. «Il giocatore che dà loro un'energia devastante quando si accende, non solo con canestri ma anche con passaggi, giocate di squadra, e atteggiamenti da leader è [Juan] Toscano-Anderson» aggiunge.

«Quando impatta la gara molto spesso gliela gira da un punto di vista emotivo e quindi anche tenere sotto controllo le sue folate all'interno della partita sarà decisivo per rallentare il flow di una squadra che può diventare veramente pericolosissima. Specialmente in casa tira fuori delle giocate veramente di energia che cambiano la partita da solo».