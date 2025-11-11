Pallamano Derthona: doppia vittoria in casa per Serie B e Under 16

SERIE B Prosegue la serie di vittorie consecutive per la Prima Squadra della Pallamano Derthona , che porta a casa una rotonda vittoria casalinga con i vicini di casa del San Martino. I ragazzi di coach Aﬀricano hanno un inizio complesso, trovandosi sotto 0-2 nelle fasi iniziali della partita; dalla metà del primo tempo la squadra si ricompatta e riesce a raggiungere e superare gli avversari, grazie ad un parziale di 7-0 e alla prestazione maiuscola di un Jonathan Nasufi finalmente al 100%.

A nulla servono gli sforzi degli ospiti, guidati da Marina Pellegatta, figura di spicco della pallamano nazionale (11 Scudetti e 3 Coppe Italia vinte da giocatrice negli anni d’oro di Cassano Magnago): i padroni di casa amministrano la partita, arrivando anche ad ampliare il vantaggio accumulato al termine del primo tempo e portando a casa una importante vittoria per 34-19. I ragazzi del presidente Novello guidano la graduatoria con 8 punti, a punteggio pieno.

Marco Aﬀricano commenta così la prestazione dei suoi ragazzi: «Sapevamo che San Martino è una squadra piena di giovani, molto veloci e in un buon momento di forma. Abbiamo faticato forse più del dovuto all’inizio a trovare continuità in attacco, complice anche l’ottima performance del loro portiere, ma sulla distanza la squadra è uscita molto bene. Sono contento del contributo di tutti i giovani che hanno trovato spazio e si sono fatti trovare pronti».

A.S.D. PALLAMANO DERTHONA - Pallamano GS San Martino 34-19

Sono scesi in campo: Barreca Alessandro, Bottazzi Carlo, Caracciolo Dennis, Cavo Alessandro, Cumerlato Andrea, Grassi Davide, Losacco Alberto, Medicina Tommaso, Nasufi Johnathan, Novello Kristian, Trovato Samuele, Vercelli Alessandro, Verna Lorenzo, Zanone Mirco. All. Aﬀricano Marco e Bottiroli Fabio.

UNDER 16

Partita condotta con cuore e forza di volontà, quella dei giovani Leoni della Under 16, che, privi di Riccardo Gatti e con un Edoardo Gobbo a mezzo servizio, riescono a domare un volitivo Vigevano in una gara intensa e ricca di colpi di scena. Primo tempo con un andamento punto a punto, che non fa che sottolineare il delicato equilibrio delle forze in campo. All’inizio del secondo tempo Tommaso Vettore e Samuele Perrotta prendono per mano la squadra e, con l’aiuto di una solida prestazione di Alessandro Gatti tra i pali, portano i padroni di casa sul +8. Gli ultimi quindici minuti vedono il lento ma inesorabile recupero dei ragazzi del Vigevano, che riescono a portarsi a una sola distanza a due minuti dalla fine. Il Derthona stringe i denti e riesce a concludere la partita sul 31-29, portando a casa due punti preziosi.

Le parole dell’allenatrice Pernille Nystrup: «Come avevamo immaginato, è stata una partita tosta, piena di momenti diﬃcili. Ma i ragazzi hanno tirato fuori il vero spirito di squadra, quello che si vede quando non si molla mai. Voglio fare i complimenti a tutto il gruppo per l’impegno e la determinazione con cui hanno lottato fino alla fine».

A.S.D. PALLAMANO DERTHONA - Pallamano Vigevano 31-29

Sono scesi in campo: Battiston Alberto, Calin Francesco, Gatti Alessandro, Gobbo Edoardo, Gradinaru Stefan, Nalin Noà, Pernigotti Marco, Perrotta Gabriele, Perrotta Samuele, Sturzu Alessandro, Vettore Tommaso, Ismaele D’Ambrosio. All. Nystrup Pernille.

PROSSIMI IMPEGNI: per la quinta giornata entrambe le formazioni saranno impegnate in trasferta: domenica 23 novembre, alle ore 11, l’Under 16 aﬀronterà a Cavour i pari-età del Valpellice, mentre sabato 22 novembre la prima squadra sarà ospite della Handlall Leno, alle 19.