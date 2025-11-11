La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 di nuovo a Firenze per la sfida con Scandicci

Il Pala BigMat di Firenze, già teatro del vittorioso debutto del 6 ottobre contro il Bisonte, ospita la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 nel turno infrasettimanale della Serie A1 Tigotà in programma domani, mercoledì 12 novembre . L’avversaria che attende le biancoblù nella nona giornata è la Savino Del Bene Scandicci . Fischio d’inizio alle ore 20 , con diretta streaming su VBTV e DAZN. Le toscane si presentano alla sfida forti di sei vittorie di fila e otto complessive nelle nove partite fin qui giocate: con un risultato positivo consolideranno il secondo posto in classifica restando in scia alla leader Conegliano, loro prossima avversaria. Chieri, da parte sua, sogna lo sgambetto a una della big del campionato non soltanto per allungare la striscia positiva, ma anche per confermare il quarto posto in classifica ottenuto grazie ai risultati della precedente giornata. La scorsa stagione Scandicci ha conquistato l’intera posta in palio in entrambi i match con Chieri, portando a dodici le vittorie nei quattordici scontri diretti. Quattro le ex, due per parte: da un lato Avery Skinner e Camilla Weitzel, dall’altro Sara Alberti e Silvia Lotti.

Alla vigilia della gara Nicola Negro fa il punto in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76. La sua analisi parte dalla vittoria per 3-0 ottenuta contro Macerata: «La partita con Macerata ci ha permesso di continuare il nostro percorso positivo. Ha funzionato molto bene il nostro attacco, un po’ meno il muro-difesa: Macerata ha disputato un’ottima partita ma noi in certi momenti abbiamo concesso un po’ troppo. Se vogliamo andare a Firenze a cercare di infastidire Scandicci, avremo bisogno di una prestazione differente in fase break e sicuramente il nostro muro-difesa dovrà lavorare meglio».

Il tecnico biancoblù spende infine qualche parola sul rientro in campo di Alice Degradi: «Siamo molto contenti del suo rientro e che sia tornata a disposizione. L’abbiamo aspettata a lungo. Non è ancora recuperata al 100%: è un ritorno graduale. Non vogliamo forzare i tempi e continueremo a darle tutto il tempo necessario».