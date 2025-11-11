BEA Chieri: le gare del settore giovanile     

Ottima prestazione per l’Under 17 Eccellenza, che da subito impone il suo ritmo alla gara con GGS e gestisce il vantaggio fino all’ultima sirena (86-66). Prima vittoria stagionale per l’Under 17 Gold, che sul sempre difficile campo di San Mauro conquista due punti in una gara finita all’over time che mostra bene i passi avanti fatti (61-67). Primo successo di stagione anche per l’Under 17 Uisp, al PalaWojtyla, dopo uno scontro punto a punto con Auxilium Valdocco. Sconfitta di misura per l’Under 17 Regionale con Settimo (80-69).

Nella trasferta dell’Under 15 Eccellenza a Borgomanero con la corazzata College, gli avversari fan valere da subito la loro fisicità e strappano una vittoria netta contro dei Leopardi incerottati (112-61). A Pancalieri, l’Under 15 Regionale di Coach Grillone trova il primo successo in stagione (56-77), mentre l’Under 15 Femminile gioca sull’ostico campo di Gators Savigliano, con una squadra molto attrezzata che supera le Leoparde (60-40).

Big match per l’Under 14 Gold con l’ottima Pallacanestro Grugliasco. La gara è punto a punto per tre quarti, ma nel finale BEA Chieri ingolfa il motore e Grugliasco prende il largo. L’Under 14 Uisp se la gioca a Grugliasco in un’altra gara combattuta (49-43). Bel successo in trasferta per l’Under 13 Gold sul campo degli amici di Derthona Basket, dopo una gara mai in discussione (47-88). Buona prova dei Leopardi dell’Under 13 Regionale, con oltre metà roster sotto età, che si fanno valere con avversari attrezzati come quelli di Eteila Aosta, che fanno vedere i maggiori centimetri dopo un primo tempo molto combattuto (36-59).

DR2

MONFERRATO BASKET – BEA CHIERI 99-83

KOLBE – BEA 94-67

Parziali (26-12; 47-28; 78-49)

BEA Chieri : Picco 8, Passatore 7, Bechis 11, Ricci 5, Minetti 5, Longo 2, Darodda, Kezman 14, Mout 13, Cristiano 2.

All. D’Arrigo, Ass. Corrado.

U19 REGIONALE

BEA CHIERI – POLISPORTIVA REBA 64-71

Parziali (18-19; 30-34; 45-46)

BEA Chieri: Dalmasso, Massari 6, Giangualano 11, Ricci 19, Minetti 8, Mosso 1, Reinaudo 6, Stella, Scamardella 7, Signetti, Frau 4, Da Rodda 2. All Pirocca, Ass. Paoletta.

REBA: Iervasi 8, Tedesco, Squarcina 5, Bertino 6, Ruo Redda 5, Damean 18, Agwasim 17, Fabbri 3, Cestonaro, Segato 7, Di Palma 2. All. Marco, Ass. Quartana.

17 ECCELLENZA

BEA CHIERI – GGS 86-66

Parziali (23-10; 42-30; 63-45)

BEA Chieri: Borz 11, Giachino 4, Peverini 5, Vacca, Cristiano 16, Filane, Menegatti 15, Longo 8, Milani 12, Gaiotti 6, Calò L., Coltiletti 9. All. Corrado, Ass. Pirocca, Acc. Calò R.

U17 GOLD

SAN MAURO-BEA CHIERI 61-67 DTS

Parziali (7-11; 25-24; 47-41; 55-55)

BEA Chieri: Parise 2, Mastrocola 1, Tarantino 9, Di Giorgio 2, Fatai 3, De Stefanis 10, Bassi 10, Virgilio 12, Di Carlo 8, Basilietti, Spennato 5, D’Amore 5. All. Bonifacio, Ass. Cristina, Acc. Castelli.

SAN MAURO: Fornasiero 2, Ferro 7, Parisi 3, Sgura 13, Porceddu, Tortora 11, Arditi 2, Alì 4, Abbelli 5, Petrullo 13, Rolfini, Nani 1. All. Vermiglio, Ass. Arpellino, Acc. Arditi.

U17 REGIONALE

BK SETTIMO TORINESE – BEA CHIERI 80-69

Parziali (20-20; 42-34; 66-53)

SETTIMO: Nicola, Marrero 13, Tolve, La Fratta 19, Spagnolo, Bonfitto 14, Cercel 12, Reinaudo 12, De Filippis, Ortolani 2, Verderone 8. All. Sabatino.

BEA Chieri: Santoro, Barba 4, Zoccolan, Spano 15, Traversari 6, Costamagna 5, Griva, Civera 2, Gentilini 15, Rasconi 2, Dimonte 2, Fornaca 18. All. Pirocca, Acc. Picchialepri.

U17 UISP

BEA CHIERI – AUXILIUM VALDOCCO 48-47

Parziali (15-11; 29-26; 37-39)

BEA Chieri : Ambruoso 4, Brusco 17, Chiara 3, Ferrando 2, Gamba, Lepori 7, Martis Gamba, Pezzoli, Stoian 2, Vitrotti, Zoccolan 6, Brancaglion 2, All. Colli, Ass. Lafiosca.

VALDOCCO : Zanda 25, Ebhoma, Okoye 4, Dragutan 6, Salama 7, Jin Lue, Kossu 5.

U15 ECCELLENZA

COLLEGE BORGOMANERO – BEA CHIERI 112-61

Parziali (37-14; 67-30; 86-41)

BEA Chieri: Mouadinne 14, Porcu 4, Marino 6, Violante 6, Zuccarello 3, Dalmasso 6, Serratore 16, Murolo 4, Mariani 2, Ursu n.e. . All. Conti, Ass. Manzini.

U15 REGIONALE

EBE PORTE PANCALIERI-BEA CHIERI 56-77

Parziali (9-17; 30-44; 43-56)

PANCALIERI : Giurgila 2, Covella 4, Lisa 6, Di Benedetto 2, Genoli, Pacca (K) 35, Lal, Giurgila, Goian 4, Bertino 3, All. Bittner.

BEA CHIERI: Sacchero 3, Cartolaro, Stoian 2, Antonioli, Cordero 7, Mantovani 6, Dardano 2, Rocco 21, Chisari 2, Cosic 21, Pagano (K) 13, All. Grillone, Ass. Lafiosca, Acc. Dardano.

U15 FEMMINILE

GATORS SAVIGLIANO – BEA CHIERI 60-40

Parziali (17-5; 27-21; 44-33)

BEA CHIERI: Di Dedda 5, Patruno , Mosso 3, Favata 6 , Pavone , Mazilu 10, Giangualano4, DiMonte, Ballaudi 2 , Santoro10,Lugaro ,Contino. All. Coló.

U14 GOLD

BEA CHIERI – PALLACANESTRO GRUGLIASCO 47-61

Parziali (16-17; 28-26; 34-40)

BEA Chieri: Fasano 4, Bergano , Zanzon 3, Garabello 2, Zvulun , Marocco 3, Fabeni , Goria 2, Moschillo 6, Audisio 9, Silvestro 17, Vay 1. All.Corrado, Ass. D’Angelo, Acc. Domenino.

GRUGLIASCO: Bachis 5, Pioletti 8, Moglia 2, Suppo 12, Lo Curcio , Marocco 2, Bardi 4, Giovinetto , Visconti 6, Papi , Cremonini 10, Bellora 12. All. Branca Ass. Procissi , Acc. Mezzina.

U14 UISP

BEINASCHESE – BEA CHIERI 49-43

Parziali (8-12; 25-24; 35-31)

BENIASCHESE: Beninati, Di Fazio, Iannone 6, Imbiscuso 6, Iobello 12, Maggiora, Mendola, Nechita 1, Pedini, Piazza 2, Ruggeri 22, Vasilica. All. Mariani, Ass. Dvornicich

BEA Chieri: Alimi 2, Bacci, Benedicenti, Chifari, Coman 10, Dron 4, Franceschi 12, Martin, Mateo 6, Meriano, Spadaro 9. All. Paoletta.

U13 GOLD

DERTHONA BASKET SEL – EROWA BEA CHIERI 47-88

Parziali (13-25; 24-43; 40-67)

DEERTHONA: Benenatti 7, Cisi, Scovino 7, Nur 6, Poscitelli, Gandolfi 2, Gottardis 9, Munteanu 1, Falchi 4, Segatto F 3, Segatto G 8.

All. Lombardi, Ass. Melisi.

EROWA BEA CHIERI: Bergano 26, Novarese 6, Miglio 2, Gaone 9, Monticone 15, Bosio 2, Capriati 3 En Nadher 7, Calcagno 4, Ascolesi 5, Poggi 7, Dodaj 2. All. Mastrorilli, Ass. Paoletta.

U13 REGIONALE

BEA CHIERI – ETELIA BASKET AOSTA 36-59

Parziali (10-13; 18-21; 20-39)

ETEILA: Congiu, Pramotton , Gaggioli 2 , Furfaro 3 , Lucchi, Grosso, Vanzetti 2 , Roller 32, Bonin 13 , Nicoletti 7, Pronesti, Grosso.

BEA Chieri: Burzio, Figliuolo 5, Nardone 1, Peciarolo 2, Ferreli 3, Rigato, Di Martino 9, Pertusio 2, Rossi 2, Colombo, Boella, Salonia 12. All. Bertulessi.