Bea Chieri, Serie C Femminile: punto a punto la gara con Gators

Gara equilibrata per le Leoparde di Coach Colò, che partono con grande intensità, muovendo bene la palla in attacco e con tanta energia in difesa (20-15 a fine primo quarto). Nella seconda decina, nonostante la qualità dei tiri costruiti, le percentuali offensive calano e la gara diventa punto a punto fino alla fine. Le due squadre si rispondono colpo su colpo, tra sorpassi e controsorpassi. Alla fine, Gators è più lucida nei momenti decisivi e la spunta per sole quattro lunghezze.

Commenta Coach Colò: «Questa era una gara alla nostra portata, che avevamo l’ambizione di vincere. C’è un po di rammarico per il risultato, ma abbiamo avuto conferma che stiamo lavorando bene, seguendo il giusto percorso. Continuiamo ad allenarci consapevoli dei nostri margini di crescita e della solidità del gruppo. Le basi ci sono, serve solo continuare a costruire».

BEA CHIERI-GATORS BASKETBALL 48-52

Parziali (20-15; 28-24; 38-40)

BEA Chieri: Garavelli 9, Lagrotteria, Golè 2, Favata, Corrieri 8, Bardascino, Uggè 3, Mazilu, Beccio 8, Morra 16, Ghibaudo 2, Cappello. All. Coló, Ass. D’Angelo.