Serie D femminile - A Marene si gioca la partita clou di questo inizio stagione tra due formazioni agguerrite che si sono già scontrate in coppa, con un esito favorevole a Busca ma con uno scarto minimo. Le buschesi scendono in campo con Testa in regia, opposto Donadei, sulle bande Cattaneo e Garello, al centro Martinasso e Giraudo, libero Cavallo.

Il primo set è un incubo: le ospiti sono sempre in ritardo e molto fallose concendendo alle padrone di casa di passare in vantaggio. Nel secondo come d’incanto calano gli errori e aumenta l’efficienza e, per merito di Donadei, le buschesi scappano e impattano nel punteggio. Nel terzo le ospiti riescono nuovamente a creare un margine che poi difendono con buona prova da parte dei centri e andiamo. A questo puntò l’inerzia da ragione a Busca che rispedisce al mittente ogni tentativo di rientrare in partita.