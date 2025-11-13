Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna a mani vuote da Firenze

In poco più di un’ora e un quarto le biancoblù escono sconfitte dalla trasferta al Pala BigMat contro la Savino Del Bene Scandicci
5 min
La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna a mani vuote da Firenze

In poco più di un’ora e un quarto la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 esce sconfitta 3-0 dalla trasferta al Pala BigMat di Firenze contro la Savino Del Bene Scandicci.
Al settimo successo di fila e nono stagionale, la squadra di Gaspari, seconda forza del campionato, conferma il suo valore contro una Chieri che se la gioca alla pari nei primi due set ma a cui manca qualcosa nei momenti decisivi. Il rammarico maggiore è per non aver saputo sfruttare le occasioni in un primo set condotto fino al 18-21 e poi perso 26-24. Ben giocato e lottato anche gran parte del secondo set, deciso sul 15-16 da un break toscano di 3 punti che le biancoblù non riescono più a recuperare (finisce 25-22). Senza storia il terzo set che di fatto termina sull’11-9, ben prima del conclusivo 25-17.
Da parte chierese pesano in negativo gli errori al servizio (ben 15) a dispetto dei 4 ace, peraltro realizzati tutti da Gray. Migliorabile anche la fase break, non supportata a dovere dal muro-difesa. Fra le note positive i 22 punti col 56% di positività in attacco di Nemeth. Dall’altra parte della rete si mettono in luce Antropova (20 punti) e le ex chieresi Skinner (15 punti e premiata MVP) e Weitzel (11).

La cronaca
Primo set – Nemeth mette a terra il primo pallone. Sul 10-8 il videocheck corregge la chiamata su un attacco di Dervisaj, dato inizialmente fuori, e inizia una fase più favorevole a Chieri. Le biancoblù pareggiano a 11 con Nervini, passano avanti 11-12 grazie a un errore di Antropova e su servizio di Gray (che realizza due ace) allungano a 11-14. Le chieresi mantengono tre lunghezze di vantaggio fino al 18-21. Gray sbaglia il servizio, Ribechi subentra a Skinner per andare sulla linea dei 9 metri e il suo turno di battuta propizia un break di Scandicci che con Antropova capovolge lo score in 23-21. Nemeth sblocca Chieri (22-23). Entra Dambrink che sigla subito il 23-23 ma nell’azione successiva viene murata da Bosetti (24-23). Cekulaev annulla la palla set. Ai vantaggi Bosetti sigla il 25-24, quindi Antropova serve l’ace che chiude 26-24.

Secondo set – Sul 6-6 Dervisaj e Nemeth danno a Chieri il primo doppio vantaggio (6-8). Gray sbaglia il servizio e si torna a lottare punto a punto. Sul 15-16 Scandicci piazza un parziale di 3-0 grazie a Weitzel e Skinner che di fatto decide il set, da lì in avanti infatti le toscane non si fanno più avvicinare. Dopo due ace di Weitzel (22-18) coach Negro sostituisce Nervini con Degradi. In attacco Chieri si affida alla mano calda di Nemeth che sul 24-21 annulla anche un set-point (chiuderà il set con 10 punti e il 71% di positività), nell’azione seguente Antropova chiude 25-22.

Terzo set – Sul 6-5 Scandicci realizza il primo strappo significativo a 9-5 con Skinner e Weitzel. Nemeth riporta Chieri a contatto (10-8) ma l’inerzia resta favorevole alle padrone di casa. Sull’11-9 Negro prova a cambiare qualcosa inserendo Bah e Alberti per Nervini e Cekulaev. La mossa non dà gli effetti sperati: nella seconda parte del set la squadra di Gaspari scappa via raggiungendo il vantaggio di 8 punti sul 20-12 (Weitzel). Antropova guadagna 9 palle match (24-15). Le prime due se ne vanno su servizio lungo di Ognjenovic e grazie a un ace di Gray, poi Skinner fa scendere i titoli di coda sul 25-17.

Il commento
Stella Nervini: «Com’era successo un po’ con Conegliano, non siamo state brave nel primo set a chiuderla quando abbiamo avuto le occasioni: c’è stata qualche situazione per uscire dal cambio palla, non ce l’abbiamo fatta, ci siamo imbucate e sicuramente questo non ha aiutato. Nel secondo set eravamo comunque rientrate bene ma oggi c’è stata troppa Scandicci e troppo poca Chieri. È mancato quel che era mancato nelle altre partite con le big: un po’ di faccia tosta, di spensieratezza. Il risultato è giusto per quel che è stata la partita, alla fine».

Savino Del Bene Scandicci - Reale Mutua Fenera Chieri ’76  3-0
Parziali (26-24; 25-22; 25-17)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic, Antropova 20, Weitzel 11, Graziani 2, Skinner 15, Bosetti 6; Castillo (L); Traballi, Ribechi. N. e. Bechis, Ruddins, Mancini, Nwakalor, Franklin (2L). All. Gaspari; 2° Kantor.
REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen, Nemeth, Gray, Cekulaev, Nervini, Dervisaj; Spirito (L); Dambrink, Degradi, Bah. N. e. Antunovic, Alberti, Ferrarini, Bonafede (2L). All. Negro.

ARBITRI: Brancati di Città di Castello e Carcione di Roma.
NOTE: presenti 1579 spettatori. Durata set: 26′, 24′, 21′. Errori in battuta: 7-15. Ace: 5-4. Ricezione positiva: 51%-50%. Ricezione perfetta: 26%-29%. Positività in attacco: 52%-44%. Errori in attacco: 2-7. Muri vincenti: 6-4. MVP: Skinner.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News