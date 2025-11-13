Club76: i risultati del weekend  

In U18 il Club76 Fenera Chieri scaccia Safa 2000 per 3-0 (25-12, 25-18, 25-14). Buona gara per le ragazze di Chieri, che vincono senza troppa tensione. Coach Violino ha lasciato spazio a tutte le atlete, che lo hanno ripagato con una vittoria netta da tre punti. Bonino in regia, le centrali Occelli e Musaj, Olivi opposto, Voerzio e Agosto bande con Arbore a supporto. Gagliardi libero. Un successo utile per dare certezze ulteriori ad un gruppo che sta crescendo.