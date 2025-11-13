Club76: i risultati del weekend  

In U18 il Club76 Fenera Chieri scaccia Safa 2000 per 3-0 (25-12, 25-18, 25-14). Buona gara per le ragazze di Chieri, che vincono senza troppa tensione. Coach Violino ha lasciato spazio a tutte le atlete, che lo hanno ripagato con una vittoria netta da tre punti. Bonino in regia, le centrali Occelli e Musaj, Olivi opposto, Voerzio e Agosto bande con Arbore a supporto. Gagliardi libero. Un successo utile per dare certezze ulteriori ad un gruppo che sta crescendo.
In U18 Rasero Teloni L’Alba Volley-Club76 Playasti ha vinto 0-3 contro Volley Cherasco (23-25,13-25, 17-25). La squadra porta a casa l'intera posta in palio, attraverso un buon gioco, che ha permesso di avere quasi sempre la partita in controllo e di sfruttare tutta la rosa a disposizione che, con il rientro di alcuni infortuni, è finalmente al completo.
In U16 Gold il Club76 GS Pino Dragone si impone 3-0 su San Giorgio (25-15, 25-18, 25-15). Buona prestazione per le ragazze di coach Bonuomo, a parte qualche errore di troppo nel secondo set, che costringe Dragone a inseguire le avversarie.
In U16 il Club76 GS Pino Perseo Gold inciampa 3-0 contro Monviso Volley Pinerolo (25-23, 25-18, 25-18).
In U14 il Club76 Chieri Volleyball vince 3-1 su Pentasport Valsusa (25-19, 18-25, 25-18, 25-20).
Le “clubbine” continuano a vincere in Under 14 Regionale. Vittoria importante che permette di raggiungere il terzo posto del girone. Tranne il calo di concentrazione del secondo set, è stata una partita quasi sempre in controllo. Prossima step la capolista In Volley, da provare a mettere in difficoltà.