BEA Chieri: weekend di debutto per il Settore Minibasket dei Leopardi

Sono ufficialmente iniziati i campionati anche per il settore Minibasket BEA: nel fine settimana dell’8 e 9 novembre 2025 i primi quattro gruppi arancio-neri sono scesi in campo, inaugurando una nuova entusiasmante stagione di partite, crescita e divertimento

13 novembre 2025, 20:12 2 min