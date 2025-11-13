Tuttosport.com
BEA Chieri: weekend di debutto per il Settore Minibasket dei Leopardi

Sono ufficialmente iniziati i campionati anche per il settore Minibasket BEA: nel fine settimana dell’8 e 9 novembre 2025 i primi quattro gruppi arancio-neri sono scesi in campo, inaugurando una nuova entusiasmante stagione di partite, crescita e divertimento
2 min
BEA Chieri: weekend di debutto per il Settore Minibasket dei Leopardi

Sono iniziati i campionati anche per il Settore Minibasket dei Leopardi, con i primi quattro gruppi scesi in campo nel fine settimana dell’8 e 9 novembre 2025. Tra le prime gare della stagione, gli Esordienti vincono in trasferta con San Mauro (6-10). Vittoria dei due gruppi Aquilotti Small, con Oasi Laura Vicuna (16-8, BEA Tcs) e con Unione Basket Collinare (7-17). Gli Aquilotti Big cedono in casa con San Mauro (8-16). 

ESORDIENTI
SAN MAURO – BEA CHIERI 6-10 (75-39)
Parziali (21-5; 11-12; 22-20; 21-2)

BEA Chieri: Thiam 15, Bordignon 4, Moschillo 4, Violante 2 , Figliuolo, Zuppechin , Bertulessi 5, Dimonte , Orrù 2, Ferreli 2, Di Martino 3, Colombo 2.

AQUILOTTI BIG
BEA CHIERI – SAN MAURO 8-16 (34-78)
Parziali (2-18; 6-14; 6-14; 6-14; 10-6; 4-12)

BEA Chieri: Ardissone, Berthe 10, Borelli 2, Cucca 2, Finotti, Gemello 2, Lo Buono 2, Longo 6, Morando Massa 2, Muller 6, Napoli, Stasiak 2. 

AQUILOTTI SMALL
BEA CHIERI TCS – OASI LAURA VICUNA 16-8 (48-18)
Parziali (4-1; 8-4; 6-0; 16-4; 4-7; 10-2)

BEA Chieri TCS : Romeo 10, Dezzani 4, Cuscunà M. 8, Antonioli 2, Bacci 2, Paiola 6, Sangiorgi 6, Reghin 2, Giordano 2, Stoian 4, Miorin 2. All. Lafiosca. 

UBC – BEA CHIERI 7-17 (23-78)
Parziali (1-14; 6-10; 4-12; 0-16; 8-8; 4-18)

BEA Chieri: Mannone 8 , Scaglione 2 , Peciarolo 12 , Zerbinati 4 , Franchi 10 , Franzi 8 , Zoccolan 4 , Moschillo 6 , Cavallo 6 , Acconciagioco 4 , Bruttini 14. 

