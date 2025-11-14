Cuneo Volley a ranghi ristretti nell’anticipo con i Campioni d’Europa  

Nel primo set i biancoblù sono partiti forte, portandosi in vantaggio (8-4) e mantenendolo fino al 13 pari, dove i perugini hanno colmato il gap. Un ottimo turno al servizio di Solé ha portato all’allungo dei padroni di casa con i piemontesi che non sono più riusciti a restare attaccati.

Nella seconda e nella terza frazione coach Battocchio ha cercato nuove soluzioni, effettuando diversi cambi. Tuttavia una buona reazione dei biancoblù si è avuta soltanto nell’ultimo parziale dove, seppur mai avanti, sono rimasti in partita e a poca distanza dall’avversario, che ricordiamo essere di un livello altissimo. Mvp dell’incontro Ben Tara con 16 punti personali.

Lo starting six di Cuneo: Baranowicz palleggio, Feral opposto, Codarin e Stefanović centro, Cattaneo e Zaytsev schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Lorenzetti schiera: Argilagos palleggio, Ben Tara opposto, Solè e Loser al centro, Ishikawa e Plotnytskyi schiacciatori; Gaggini (L).

A fine gara queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: «Marko ci ha raggiunto oggi, dopo il lieto evento, e lo ringraziamo per questo in vista della gara di domenica. Abbiamo perso durante la partita anche Bara, quindi non è stata una gara semplice, però penso che su alcune cose abbiamo fatto molto bene. C’è un po’ di rammarico sul primo set in cui ci siamo incastrati in una rotazione dove loro ci hanno sorpassato e allungato bene e noi non siamo più riusciti a rimanere in scia. Rammarico: bisogna essere bravi ad interpretare le parole, rammarico sul “chissà come sarebbe andata”, ma bisogna riconoscere un grandissimo merito ai nostri avversari che hanno dimostrato di essere una grandissima squadra».

Prossimo appuntamento dei cuneesi, ancora in trasferta Domenica 16 novembre alle ore 18.00 ospiti della Yuasa Battery Grottazzolina.

Sir Susa Scai Perugia - MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0

Parziali (25-19, 25-16, 25-21)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz, Feral 16, Stefanović 2, Codarin 6, Cattaneo 3, Zaytsev 5; Cavaccini (K) (L1); Oberto, Bonomi, Copelli 2, Sala. N.e. Sedlacek, Giraudo, Colasanti (L2). All.: Matteo Battocchio. Aiuto All.: Mauro Rizzo. Aiuto All.: Fabio Genre. Ricezione positiva: 27%; Attacco: 40%; Muri 6; Ace 1.

Sir Susa Scai Perugia: Argilagos 1, Ben Tara 16, Solè 4, Loser 7, Ishikawa 16, Plotnytskyi 14; Gaggini (L1); Dzavoronok, Cvanciger, Crosato. N.e. Giannelli, Russo, Semeniuk, Colaci (L2). All.: Angelo Lorenzetti. II All.: Massimo Giaccardi. Ricezione positiva: 38%; Attacco: 59%; Muri 7; Ace 6.

Durata set: 25’, 27’, 26’.

Durata totale: 78’.

Arbitri: Serena Salvati, Maurizio Canessa.