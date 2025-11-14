La Reale Mutua Torino ’81 Iren affronta Camogli in trasferta

La Reale Mutua Torino ’81 Iren scenderà in vasca domani pomeriggio contro lo Spazio R.N. Camogli per la seconda giornata di regular season. I ragazzi di Simone Aversa arrivano dal pareggio interno per 11-11 contro il Sori e devono ripartire dalla grinta messa in acqua nei minuti finali che è servita per recuperare lo svantaggio di tre reti. I liguri, invece, hanno vinto alla prima giornata all’ultimo secondo per 13-14 contro il Bogliasco e si presentano alla sfida a punteggio pieno.

Simone Aversa presenta la sfida: «Trasferta impegnativa, il Camogli si è rinforzato durante l'estate, è una squadra completa con qualità ed esperienza e ritengo che occuperà le prime posizioni della classifica per tutta la stagione. Noi dobbiamo ripartire dalla scorsa partita, la considerazione che abbiamo condiviso con i ragazzi è che siamo competitivi, dobbiamo avere più continuità e qualità sia in attacco che in difesa. Queste nuove regole e il tempo di possesso hanno dimostrato che le partite non finiscono mai, è importante rimanere nella partita come applicazione ed autocontrollo fino alla fine».

La partita si disputerà sabato 15 novembre alle ore 15:00 presso la piscina “A. Ferro” di Recco (GE).

SECONDA GIORNATA DI SERIE A2M GIRONE NORD

Futurenergy R.N. Sori – Mobilpesca Lavagna

Spazio R.N. Camogli – Reale Mutua Torino ’81 Iren

Dream Sport – AGN Energia Bogliasco 1951

Vela Ancona Nuoto – Pallanuoto Bergamo

Chiavari Nuoto – R.N. Arenzano

Piacenza Pallanuoto 2018 – Waterpolo Milano Metanopoli

LA CLASSIFICA

Chiavari Nuoto 3, R.N. Arenzano 3, Waterpolo Milano Metanopoli 3, Spazio R.N. Camogli 3, Dream Sport 3, Futurenergy R.N. Sori 1, Reale Mutua Torino ’81 Iren 1, AGN Energia Bogliasco 1951 0, Pallanuoto Bergamo 0, Vela Nuoto Ancona 0, Piacenza Pallanuoto 2018 0, Mobilpesca Lavagna 0.