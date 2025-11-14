Asti Padel Teams: prima giornata di Campionato 2025/2026

Ad aprire le danze martedì 11 novembre presso i campi 3 e 4 dell’Asti Padel di via Gerbi sono state rispettivamente I Puntazos-Il Pelu Padel Team e Hair House Asti-Bomber’s. Buona figura per le debuttanti: Il Pelu Padel Team non vince ma riesce a strappare un preziosissimo set ai veterani Puntazos, con tre risultati uguali (6-1/1-6/6-1) mentre Bomber’s invece parte con una vittoria per 2-1 (4-6/6-4/4-6) contro i campioni in carica APT Silver della Juve, quest’anno rinominatisi Hair House Asti.

Il resto degli incontri di giornata si è disputato interamente nella serata di mercoledì 12: alle ore 20 Net King Padel, all’interno delle mura amiche del Waya Padel, ha avuto la meglio su Tremòni Padel per 2-1 (7-5/3-6/6-4), mentre 90 minuti dopo è toccato agli Asados il debutto in casa contro la squadra dell’ex Gabriele Baseggio, I San Rock, che hanno ottenuto il primo 3-0 della giornata, anche se l’ultimo set si è dovuto decidere al tie-break (2-6/2-6/6-7).

Contemporaneamente all’Arena Padel Club di via Pigafetta, circolo CSI di recente apertura, la squadra di casa Arena Padel Team, fresca di vittoria nel campionato estivo, regola la pratica Bazzuca Boys nel campo 1 col risultato netto di 3-0, con l’ultimo set un po’ più combattuto degli altri (6-1/6-2/7-5), mentre sul campo 2 F.T.P. Soc. Coop. vince e convince nei primi due set crollando del tutto nel terzo e regalando a Uni Soluzioni il punto bonus per aver vinto complessivamente più game nell’incontro (6-4/6-3/0-6).

Due soli 3-0 su quattro incontri rendono questo Asti Padel Teams 2025/2026 molto più equilibrato del previsto, vedremo nei prossimi incontri come si assesteranno le forze in campo: si partirà martedì 18 novembre all’Asti Padel con F.T.P.-Net King Padel e Hair House-Tremòni, mentre mercoledì 19 alla Waya Bazzuca Boys ospiterà I San Rock. Nella stessa serata all’Arena Padel i padroni di casa sfideranno Il Pelu, dall’altra parte ci sarà Bomber’s-Asados. A chiudere la seconda giornata toccherà a Uni Soluzioni-I Puntazos giovedì 20 alle ore 20 presso il campo rosso del Waya Padel.