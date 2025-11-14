Dodecarun, lo sprint per la vittoria comincia a Piossasco

Sei miglia, poco più di 9.600 metri. Una distanza insolita per la diciannovesima (e penultima prova) del circuito Dodecarun : 54 punti dividono Alessandro Cafasso , capolista della classifica, e Francesco Carrera , che domenica scorsa vincendo la gara di casa a Borgosesia ha lasciato capire di non considerarsi ancora sconfitto. La prova di Piossasco darà una prima risposta sul nome che avrà la meglio in questo lungo testa a testa, anche se il verdetto finale non potrà che arrrivare a Castelletto Monferrato: il “Giro di Dino” di domenica 23, infatti, assegnerà un punteggio doppio.

La gara di domenica metterà alla prova la tenacia dei due sfidanti. Il percorso, infatti, si preannuncia piuttosto duro: «È un tracciato molto tecnico, con un dislivello di 120 metri – dice Gianluca Logozzo, presidente del Piossasco Trail Runners, la società organizzatrice – Dopo un piccolo giro parte una salita non ripida ma costante, che porta alla Panoramica. Raggiunto il borgo di San Vito comincia la discesa, seguita da un tratto di sterrato per poi riprendere la panoramica e rientrare». La partenza è fissata alle 9.30.

Il circuito prevede venti gare tra pista, strada e cross: la graduatoria sarà stilata calcolando i dodici migliori punteggi. I primi 10 delle classifiche assolute maschili e femminili saranno premiati con una stella Dodecarun (in oro 18k e diamanti con valore a scalare da 6.350 a 1.100 euro). Il montepremi si completa con buoni dal valore complessivo di 15.000 euro per le venti categorie in gara. Complessivamente, ci sono in palio premi per circa 70.000 euro.

Queste le classifiche del circuito dopo 18 prove

UOMINI. 1. Alessandro Cafasso (Alpi Apuane) 861 punti; 2. Carrera (Casone Noceto) 807; 3. Sovera (Atl. Saluzzo) 762; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso GE) 663; 5. Aimar (Atl. Pinerolo) 521; 6. Zanotti (Atl. Pinerolo) 377; 7. Curatitoli (Fulgor Prato Sesia) 318; 8. Celestre (Atl. Alessandria) 300; 9. Fontana (Fulgor Prato Sesia) 288; 9. Agoglia (Brancaleone Asti) 270; 10. Scabbio (Atl. Novese) 265. SM35: 1. Sovera 810; 2. Carrera 807; 3. Vironda (Sisport) 255. SM40: 1. Arnaudo 745; 2. Curatitoli 362; 3. Santimone (Borgeretto ’75) 168; SM45: 1. Pignocchino (Atl. Monterosa Arnad) 243; 2. Trinchero (Brancaleone AT) 235; 3. Daponte (Atl. Novese) 193. SM50: 1. Zanotti 645; 2. Agoglia 349; 3. Scabbio 313. SM55: 1. Mogni (Atl. Novese) 191; 2. Bocchio (Atl. Novese) 189; 3. Fasano (Atl. Novese) 148. SM60: 1. Chiabrera (Brancaleone AT) 280, 2. Cabella (Run of Made) 203, 3. Tomaghelli (Atl. Novese) 191. SM65: 1. Zucca (Acquirunners) 531, 2. Musso (Atl. Saluzzo) 426, 3. Asti (Atl. Novese) 187. SM70: 1. Molinari (Atl. Trinese) 268, 2. Torti (Verdenero) 175, 3. Grigoletto (Atl. Novese) 159. SM75+: 1. Sasso (Verdenero) 138, 2. Pavese (Atl. Novese) 127, 3. Gallo (Acquirunners) 75.

DONNE. 1. Sofia Cafasso (Battaglio Cus TO) 1032 punti; 2. Ferro (Vittorio Alfieri AT) 825; 3. Primo (Borgaretto ’75) 657. 4. Laino (Brancaleone AT) 618; 5. Rabbia (Brancaleone AT) 563; 6. Cammaleri (Borgaretto ’75) 464; 7. Giusto (Atl. Pinerolo) 290; 8. Borello (Atl. Canavesana) 262; 9. Sulis (Brancaleone Asti) 261; 10. Jakubowska (Atl.Novese) 254. SF35: 1. Cerutti (Sport Project VCO) 130; 2. Mates (Giannonerunning) e Giancaspero (DK Runners) 70; SF40: 1. Marchisa (Atl. Alessandria) 165; 2. Picchianti (Atl.Trecate) 146; 2. L’Epee (Roata Chiusani) 140. SF45: 1. Laino 674; 2. Gioia (Giannonerunning) 177; 3. Giribaldi (Atl. Novese) 123. SF50: 1. Ferro 849; 2. Giusto 524; 3. Conoscenti (Borgaretto ’75) 299. SF55: 1. Primo 667; 2. Rabbia 641; 2. Cammaleri 556. SF60: 1. Definis (Borgaretto ‘75) 178, 2. Gerbi (Frecce Bianche) 131, 3. Cazzulo (Delta Spedizioni) 125. SF65: 1. Sulis (Brancaleone AT) 465, 2. Villabruna (Atl Trinese) 341, 3. Gallia (Verdenero) 185. SF70: 1. Simoni (Bergamo Stars) e Borretta (Vittorio Alfieri) 60, 3. Mita (Maratoneti Genovesi), Sciarabbia (Atl. Pavese) e Vaghi (Atl. Pavese) 15. SF75+: 1. Monasterolo (Borgaretto ’75) e Vaccari (Atl. Santhià) 7120, 3. Lambro (Avis TO) 70.