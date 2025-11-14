La Bertram Derthona riparte da Udine

Come arrivano le due squadre?

Come detto in apertura, il Derthona ha subito la seconda battuta d'arresto del campionato, sempre in trasferta. Il 91-81 raccolto dalla squadra di Israel Gonzalez non ha permesso ai bianconeri l'aggancio a Germani Brescia e Virtus Olidata Bologna in testa alla classifica, ma permane un solido record di 5-2. Udine, invece, è ritornata in Serie A a sedici anni di distanza dall'ultima volta, con Adriano Vertemati - assistant coach della Nazionale insieme a Iacopo Squarcina - che ha meritato la permanenza in panchina dopo un'ottima Serie A2. Reduce dalla sconfitta per 90-85 all'overtime sul campo dell'Acqua S.Bernardo Cantù, l'APU si trova in fondo alla classifica insieme a Banco di Sardegna Sassari, Openjobmetis Varese e Nutribullet Treviso Basket con un record di 1-6. L'unica vittoria in campionato è il 70-88 in Sardegna della quinta giornata.

APU Old Wild West Udine al microscopio

Durante l'estate non è rimasto solamente Coach Adriano Vertemati in Friuli, ma anche alcuni punti fermi della compagine bianconera che hanno contribuito al ritorno in Serie A: Mirza Alibegovic, Anthony Hickey (14.6 punti e 5.6 assist di media in LBA), Matteo Da Ros e Iris Ikangi. Nella sessione estiva di mercato, Udine si è rinforzata aggiungendo DJ Brewton (14.4 punti e 5.3 rimbalzi di media) e portando in bianconero gli ex Sassari Eimantas Bendzius (12.9 punti e 5.3 rimbalzi) e Christian Mekowulu (7.1 punti e 4.0 rimbalzi). Inoltre, tra gli altri, sono stati aggiunti al roster dell'APU anche il classe 2001 Andrea Calzavara e l'ex Wurzburg Aubrey Dawkins. Al momento, Udine è la miglior squadra a rimbalzo (40.6 a partita) e la seconda con meno palle perse (10.7) alle spalle del solo Derthona (10.6) in LBA.

Il punto di Andrea Vicenzutto

Andrea Vicenzutto, friulano DOC e assistente allenatore di Mario Fioretti, presenta la sfida contro Udine in primis riguardando alla gara con Trieste e soffermandosi anche sull'unicità di una settimana simile, che ha visto i bianconeri affrontare tre partite in maniera ravvicinata.

«Onestamente il primo quarto che abbiamo giocato è molto molto buono. Non può essere preso a media di quello che dovrebbe diventare il nostro gioco: penso che una qualità e un'efficienza simili siano qualcosa di superiore allo standard» aggiunge. «Chiaramente dopo ci è mancata un po' di brillantezza. Purtroppo abbiamo sbagliato dei tiri, questo è assolutamente vero. Quello su cui dobbiamo concentrarci è il fatto che, a prescindere da un ottimo primo quarto offensivo e difensivo, dobbiamo cercare di essere più qualitativi difensivamente» sottolinea. «Siamo andati a Trieste, che è un campo difficilissimo, a segnare 81 punti. È chiaro che non possiamo pensare di andare a vincere le partite sempre a 100 punti, quindi dobbiamo essere un po' più bravi, un po' più consistenti. Anche nei momenti in cui magari la palla non entra, ad essere più quadrati in modo tale da tenere la partita degli avversari su un punteggio più basso».

«Questo anche contro Udine sarà fondamentale perché giochiamo un'altra partita in un palazzetto non semplice, dove essere concentrati e non prendere gas alla squadra di casa sarà fondamentale» continua Vicenzutto, che analizza anche una preparazione differente rispetto ad altre settimane. «Chiaramente dover giocare tre partite in otto giorni base fa sì che tu abbia la possibilità di preparare la prima in maniera regolare, mentre per le due successive abbiamo l'esigenza di dover gestire sia i carichi di lavoro che la parte tattica in campo, perché chiaramente il tempo è inferiore» dice.

«Però i ragazzi ci hanno dimostrato grande attenzione, stanno cercando di prendere tutti gli input che gli stiamo dando in modo tale da cercare di arrivare il più pronti possibile ad ogni sfida anche se ovviamente abbiamo un po' meno tempo per prepararci» aggiunge Vicenzutto.

«Rispetto a quello che ha proposto in campo, Udine ha raccolto molte sconfitte negli ultimi possessi, addirittura in overtime contro Cantù; la classifica non rispecchia quello che ha dimostrato il valore reale che Udine ha in campo. È una squadra ricca di giocatori molto esperti, che hanno già fatto questo campionato o che hanno già giocato in molte leghe europee» dice.

«In questo momento non è nelle posizioni che avrebbe meritato per il gioco espresso, e bisognerà prestare molta attenzione proprio per questo motivo. Hanno giocatori che sanno giocare a pallacanestro molto bene, in un sistema, quello di coach Vertemati, che penso possa dargli frutti con il passare del tempo».