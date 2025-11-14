Chieri ‘76: l'U16 maschile UISP trionfa nel derby

La prima del campionato U16M UISP non poteva che venire inaugurata con il tanto sentito Derby chierese fuori casa contro Polisport. La squadra di coach Caccina e Molinari inizia con il freno a mano tirato, concedendo troppi punti diretti agli avversari, soprattutto al servizio, che chiudono così il set 25/22. Dal secondo set si inizia a rivedere un buon gioco, con i ragazzi più precisi e organizzati in campo, ribaltando la gara e vincendo i successivi 3 set, portando a casa i primi 3 punti di questa nuova avventura.
POLISPORT vs NEXT STAR CHIERI ‘76 1-3
Parziali (25/22, 17/25, 20/25, 19/25)
Next Start Chieri ‘76: Battista, Borromeo, Bulgarelli, Corigliano, Costantino, Delaurenti, Este, Lalumera, Monaco, Olivetti, Prina, Stratta, Tomasello, Varvieri. 1° All. G. Caccina; 2°All. A. Molinari.