Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 di scena a Cuneo per il derby

Profumo di derby in casa Reale Mutua Fenera Chieri ‘76. L’impegno che attende le biancoblù nella decima giornata della Serie A1 Tigotà va in scena al palazzetto dello sport di Cuneo contro l’Honda Cuneo Granda Volley. Si gioca domenica 16 novembre con fischio d’inizio alle ore 17.
Il match offre a entrambe le squadre l’occasione di girare pagina dopo la sconfitta subita nel precedente turno infrasettimanale. Le ragazze di coach Negro sono a caccia dei punti necessari per tenere vivo il duello a distanza con Novara per il quarto posto, inoltre con la giusta combinazione di risultati potrebbero ottenere la matematica qualificazione alla Coppa Italia con tre giornate d’anticipo rispetto alla conclusione del girone d’andata. Cuneo da parte sua insegue i primi punti di novembre, dopo un eccellente mese di ottobre in cui di punti ne ha fatti 11 riuscendo anche a sconfiggere Scandicci.
Si tratta del ventesimo derby fra i due club che fra A2 e A1 si affrontano ininterrottamente dalla stagione 2017/2018, con un bilancio dodici vittorie a sette a favore di Chieri. Due le ex, entrambe da parte chierese: Ilaria Spirito e Alice Degradi. È proprio Alice Degradi a presentare la partita.
Alice, cosa ha lasciato l’ultima partita con Scandicci?
«Per due set abbiamo giocato quasi allo stesso livello e questo deve far crescere la nostra consapevolezza. Ci è mancata qualcosa nei punti finali e dobbiamo lavorarci su. Nel terzo set abbiamo mollato un po’ la presa, è stato un peccato ma per due set abbiamo giocato molto bene».
Ora c’è la trasferta a Cuneo.
«Cuneo sta facendo un ottimo campionato. Ha fatto soffrire molto le big e giocare in casa loro non è semplice, quindi dovremo prestare massima attenzione per provare a portare a casa il risultato».
Quali sono le tue emozioni alla vigilia del derby?
«Non sento molto la partita come derby. Nella mia testa è sempre bello tornare a Cuneo, sono contenta di tornare in quel palazzetto e rivedere persone con cui ho condiviso tanto, a cui voglio bene. I miei due anni a Cuneo sono stati bellissimi, anche da un punto di vista pallavolistico abbiamo fatto due stagioni incredibili».