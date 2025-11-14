Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 di scena a Cuneo per il derby

Alice, cosa ha lasciato l’ultima partita con Scandicci?

«Per due set abbiamo giocato quasi allo stesso livello e questo deve far crescere la nostra consapevolezza. Ci è mancata qualcosa nei punti finali e dobbiamo lavorarci su. Nel terzo set abbiamo mollato un po’ la presa, è stato un peccato ma per due set abbiamo giocato molto bene».

Ora c’è la trasferta a Cuneo.

«Cuneo sta facendo un ottimo campionato. Ha fatto soffrire molto le big e giocare in casa loro non è semplice, quindi dovremo prestare massima attenzione per provare a portare a casa il risultato».

Quali sono le tue emozioni alla vigilia del derby?

«Non sento molto la partita come derby. Nella mia testa è sempre bello tornare a Cuneo, sono contenta di tornare in quel palazzetto e rivedere persone con cui ho condiviso tanto, a cui voglio bene. I miei due anni a Cuneo sono stati bellissimi, anche da un punto di vista pallavolistico abbiamo fatto due stagioni incredibili».