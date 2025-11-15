Biella Motor Team in Sicilia ed in Veneto

Week end importante per la Biella Motor Team, che sarà impegnata su due fronti. La scuderia biellese sarà presente al Rally Tirreno Messina in Sicilia, prova unica valida per l’assegnazione della Coppa Italia 2025: in qualità di vincitori della classe Rally4 nella Coppa Rally Zona 1 Massimo Lombardi ed Erika Bologna, andranno alla ricerca di un risultato di prestigio con la loro abituale Peugeot 208 Rally4 scontrandosi con i migliori specialisti delle altre zone d’Italia. Sarà invece impegnato in classe Super 1600 il navigatore Paolo Ferraris che correrà al fianco assieme a Damiano Arena.
Invece al Lessinia Rally Historic, uno dei più importanti appuntamenti per auto storiche che si corre in provincia di Verona, sono presenti Stefano Prosdocimo e Diego Pontarollo con una Porsche 911 SC del 4° Raggruppamento, mentre nel secondo troviamo Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini con una Porsche 911 RSR. Invece con una Fiat 124 Spider si presentano i gemelli Giovanni ed Elio Baldi.
Lo scorso week end, invece, le auto storiche sono state protagoniste in Liguria al Giro dei Monti Savonesi. Tredicesima piazza assoluta e quarta di classe per Michele Andolina e Leo Alberto Moro su una Lancia Delta Integrale del 4° Raggruppamento. Ventunesimi assoluti e primi di classe, invece, Enzo Borini e Nicolò Ciancia Mercandino con la loro Opel Ascona 2.0. Subito dopo, nella generale, troviamo la Peugeot 205 Rallye di Andrea Perla e Domenico Saltarella che hanno ottenuto il secondo posto di classe.