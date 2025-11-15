Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Biella Motor Team in Sicilia ed in Veneto

Il Team atteso a un weekend doppio tra Rally Tirreno Messina e Lessinia Rally Historic che si corre in provincia di Verona
2 min
Biella Motor Team in Sicilia ed in Veneto

Week end importante per la Biella Motor Team, che sarà impegnata su due fronti. La scuderia biellese sarà presente al Rally Tirreno Messina in Sicilia, prova unica valida per l’assegnazione della Coppa Italia 2025: in qualità di vincitori della classe Rally4 nella Coppa Rally Zona 1 Massimo Lombardi ed Erika Bologna, andranno alla ricerca di un risultato di prestigio con la loro abituale Peugeot 208 Rally4 scontrandosi con i migliori specialisti delle altre zone d’Italia. Sarà invece impegnato in classe Super 1600 il navigatore Paolo Ferraris che correrà al fianco assieme a Damiano Arena.

Invece al Lessinia Rally Historic, uno dei più importanti appuntamenti per auto storiche che si corre in provincia di Verona, sono presenti Stefano Prosdocimo e Diego Pontarollo con una Porsche 911 SC del 4° Raggruppamento, mentre nel secondo troviamo Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini con una Porsche 911 RSR. Invece con una Fiat 124 Spider si presentano i gemelli Giovanni ed Elio Baldi.

Lo scorso week end, invece, le auto storiche sono state protagoniste in Liguria al Giro dei Monti Savonesi. Tredicesima piazza assoluta e quarta di classe per Michele Andolina e Leo Alberto Moro su una Lancia Delta Integrale del 4° Raggruppamento. Ventunesimi assoluti e primi di classe, invece, Enzo Borini e Nicolò Ciancia Mercandino con la loro Opel Ascona 2.0. Subito dopo, nella generale, troviamo la Peugeot 205 Rallye di Andrea Perla e Domenico Saltarella che hanno ottenuto il secondo posto di classe.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS