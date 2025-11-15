Biella Motor Team in Sicilia ed in Veneto

Week end importante per la Biella Motor Team , che sarà impegnata su due fronti. La scuderia biellese sarà presente al Rally Tirreno Messina in Sicilia, prova unica valida per l’assegnazione della Coppa Italia 2025 : in qualità di vincitori della classe Rally4 nella Coppa Rally Zona 1 Massimo Lombardi ed Erika Bologna , andranno alla ricerca di un risultato di prestigio con la loro abituale Peugeot 208 Rally4 scontrandosi con i migliori specialisti delle altre zone d’Italia. Sarà invece impegnato in classe Super 1600 il navigatore Paolo Ferraris che correrà al fianco assieme a Damiano Arena.

Invece al Lessinia Rally Historic, uno dei più importanti appuntamenti per auto storiche che si corre in provincia di Verona, sono presenti Stefano Prosdocimo e Diego Pontarollo con una Porsche 911 SC del 4° Raggruppamento, mentre nel secondo troviamo Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini con una Porsche 911 RSR. Invece con una Fiat 124 Spider si presentano i gemelli Giovanni ed Elio Baldi.

Lo scorso week end, invece, le auto storiche sono state protagoniste in Liguria al Giro dei Monti Savonesi. Tredicesima piazza assoluta e quarta di classe per Michele Andolina e Leo Alberto Moro su una Lancia Delta Integrale del 4° Raggruppamento. Ventunesimi assoluti e primi di classe, invece, Enzo Borini e Nicolò Ciancia Mercandino con la loro Opel Ascona 2.0. Subito dopo, nella generale, troviamo la Peugeot 205 Rallye di Andrea Perla e Domenico Saltarella che hanno ottenuto il secondo posto di classe.