Igor Agil Volley: la serie B2 cede a Lilliput

Due set da battaglia e un terzo set in cui prevale l’esperienza delle avversarie. Nella sesta giornata di campionato di serie B2 la Igor Agil Volley cede a Lilliput Torino 0-3 (25-27; 19-25; 14-25). In campo Maestrelli opposto a Bianco, Ojienelo e Sella al centro, Mihali e Zillio bande, Pasqualini libero (durante il match in campo Laneve, Fikaj, Bertini). Il set inizia in assoluto equilibrio (punto a punto fino al 7-7), poi Lilliput fa il primo break per l’8-12, ma le Igorine rimontano e con Maestrelli e Zillio è 13-13; pausa per le ospiti sul 14-13, di nuovo punto a punto fino al 17 pari, poi il break è della Igor (19-17) che scappa fino al 22-19. Sul 24-20 Lilliput ricuce e sul 24-24 Galesso richiama le sue. Igor avanti con la palla set (25-24), ma Lilliput impatta e un attacco out vale il 25-27.

Pronta risposta delle Igorine che fanno 4-0 e sul 9-6 il tecnico ospite chiama la pausa; dal centro Ojienelo sigla il 12-8, poi Lilliput rimonta (12-12). Confronto punto a punto fino al 15 pari, poi un ace vale il 15-18 e pausa Igor. Le Igorine stanno in scia fino al 19-23, poi chiude Lilliput 19-25.

Il terzo set è in salita per le Igorine (0-4) e sul 6-11 è pausa per Galesso; è l’esperienza delle ospiti a farsi sentire (8-16). Le Igorine continuano a lottare, anche se il divario rimane ampio e Lilliput ha la meglio: 14-25.

Igor Agil Volley - Lilliput Torino 0-3

Parziali (25-27; 19-25; 14-25)

Igor: Laneve, Pusterla, Bagarotti (L), Franchini, Fikaj, Bertini, Zillio, Bianco, Sella, Ojienelo, Mihali, Maestrelli, Pasqualini (L). All. Galesso.

Lilliput: Ostellino, Rosina, Rolle, Morello (L), Bonansea, Re, Buffone, Stellini (L), Abdalahna, Camolese, Casamassima, Cortelazzo, Parisio. All. Betteto.