La Bertram Derthona torna alla vittoria

Strautins, Olejniczak e Vital protagonisti in Friuli

Così come avvenuto mercoledì al PalaTrieste, parte forte la Bertram Derthona Tortona al PalaCarnera, con la tripla di Prentiss Hubb (12 punti con 3/5 dall’arco e 3 assist) che vale il +10 (2-12) a 5:53 nel primo quarto. Udine rientra fino a toccare il -5, ma la tripla di capitan Tommaso Baldasso (8 punti) porta la Bertram avanti 15-23 alla fine della prima frazione. Nel secondo quarto inizia lo show personale di Arturs Strautins, alla seconda partita da ex della sua settimana in trasferta in Friuli Venezia-Giulia. Il lettone sale in cattedra e contribuisce, insieme al solito apporto da protagonista offensivo di Christian Vital, al +12 (36-48) tortonese dopo due quarti.

La squadra di Adriano Vertemati continua a rispondere alle folate del Derthona, avvicinandosi anche a un singolo possesso di svantaggio, ma gli uomini di Mario Fioretti non perdono la concentrazione necessaria. L’alley-oop inchiodato da Dominik Olejniczak tiene a debita distanza i padroni di casa, mentre Strautins risponde all’orgoglio dell’ex Alibegovic sul finale di terzo quarto. Nel quarto quarto Udine si fa nuovamente sotto sul -4 (73-77) con 7:12 sul cronometro dopo una tripla di Ikangi, ma da quel momento la Bertram infila un parziale di 11-4, trainata dalla pericolosità dall’arco di Vital. Il finale è tutto firmato Dawkins: il numero 24 friulano segna 10 dei suoi 24 punti negli due minuti di partita, riportando Udine sotto di appena due punti (87-89). A 26 secondi dalla fine, Vital è nuovamente clutch dall’angolo, mettendo in cassaforte il ritorno alla vittoria per i Leoni. Appuntamento ora per il ritorno in Nova Arena dei bianconeri, che ospiteranno l’Umana Reyer Venezia domenica 23 novembre alle 18:00.

Le parole di coach Fioretti nel post-partita

La Bertram Derthona Tortona reagisce con grande solidità e determinazione dopo la sconfitta del PalaTrieste, vincendo 90-94 sul campo dell'APU Old Wild West Udine per rafforzare il proprio secondo posto in classifica con un record di 6-2. Intervistato da LBA TV nel post-partita, Coach Mario Fioretti ha espresso la sua soddisfazione. «Anche se siamo sempre stati avanti noi, Udine è sempre stata in partita. Come fanno sempre, non hanno mollato mai. Siamo stati davvero bravi nel gestire gli ultimi possessi con un po' di lucidità» dice. «Udine è una squadra durissima, che gioca ed è allenata bene. Ad ogni partita vanno a tanto così dal vincere. Dunque sono stati bravissimi i ragazzi: tutti sono partecipi e siamo contenti». Una vittoria arrivata anche grazie all'ottimo contributo di Arturs Strautins. «Siamo contenti che stia riprendendo il ritmo. Lo conoscete: porta fisicità e durezza» ha aggiunto Fioretti.

Al contrario della trasferta giuliana, questa sera la Bertram è riuscita a mantenere basso il dato sulle palle perse (8). «Il grande obiettivo di stasera era limitare le palle perse e ci siamo riusciti. Abbiamo prodotto una buona difesa nel primo tempo, molto attenta» ha poi sottolineato in conferenza stampa. «Venendo dalla partita di Trieste, dove abbiamo perso anche per le palle perse e per qualche disattenzione difensiva nel finale, non era facile, in maniera così ravvicinata, riprendere il ritmo per vincere una partita su un campo così. Di sicuro oggi i ragazzi sono stati pronti e decisi».

«Siamo riusciti a giocare molto in attacco condividendo la palla, con tantissimi giocatori coinvolti nello stesso possesso senza quasi mai fare palle perse banali o stupide. Questo, contro una squadra che invece ha una solidità difensiva non indifferente come Udine, penso sia stata la cosa più importante insieme alla difesa dei primi due quarti, in cui siamo stati molto più attenti» ha concluso Fioretti.

APU Old Wild West Udine – Bertram Derthona Tortona 90-94

Parziali (15-23, 36-48, 62-72)

Udine: Alibegovic 12, Spencer, Hickey 21, Pavan N.E., Mekowulu 4, Da Ros 7, Bendzius 5, Brewton 10, Dawkins 26, Calzavara 2, Mizerniuk N.E., Ikangi 3. All. Vertemati.

Tortona: Vital 23, Hubb 12, Gorham 9, Pecchia 2, Chapman 3, Di Meo N.E., Tandia N.E., Strautins 20, Baldasso 8, Olejniczak 15, Biligha, Riismaa 2. All. Fioretti.

Arbitri: Sahin di Messina, Valzani di Taranto, Borgioni di Roma.