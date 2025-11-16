Mens Sana Asti: l'U14 Gold cade in casa contro Omegna

Sabato 15 novembre al Pala Makhymo di Asti è andata in scena una sfida intensa e spettacolare tra i ragazzi della Mens Sana Asti , guidati da coach Riccardo Amico, e la formazione della Fulgor Omegna .

La partita è stata combattuta dall’inizio alla fine. Dopo un avvio equilibrato, in cui le due squadre si sono risposte colpo su colpo, Omegna ha trovato maggiore continuità in attacco, riuscendo a costruire un piccolo vantaggio. I ragazzi astigiani non hanno mai smesso di lottare, mostrando grande determinazione e cercando di rientrare più volte in partita grazie a buone combinazioni di gioco e ad una difesa attenta.

Nel secondo tempo la Asti Mens Sana ha provato con energia a ridurre lo scarto, sostenuta dalla propria intensità e dalla voglia di non arrendersi. Tuttavia, Omegna ha saputo gestire meglio i momenti decisivi, mantenendo il controllo del match fino alla sirena finale.

Il punteggio conclusivo di 72-82 premia la squadra ospite, ma lascia comunque segnali positivi per i ragazzi di coach Amico, che hanno dimostrato carattere e crescita tecnica. Una prestazione che, pur non portando i due punti, conferma il percorso di maturazione della Asti Mens Sana in questo campionato.

Under 14 Gold

Asti Mens Sana - Fulgor Omegna 72-82

Asti Mens Sana: Beretta, Caterisano, Fea, Finco 27, Iudicelli 20, Maida 3, Marcu 10, Mulaj 6, Viano 1, Pianta, Piazza 5. Coach Riccardo Amico. Assistente Pietro Rattazzo.















