Canottaggio: successo a Basilea per gli atleti del Comitato Piemonte

Gli equipaggi 8+ U19 femminili e maschili della Comitato Piemonte hanno partecipato alla regata internazionale Basel Head , sia alla gara classica, 64000 metri, sia alla gara sprint sui 350 metri, accompagnati dal CTR Vittorio Serralunga e da Francesco Sessa. L’equipaggio femminile ( Sofia Antoniazzi, Maya Baiardi, Marta Burali D’Arezzo, Sara Carriero, Agata Luna Casazza Vassallo, Nora Gosso, Isabella Mihalescu, Viola Nolfi, Anna Rigolone ), timonato da Marina Iacovone , ha conquistato la medaglia d’ argento in entrambe le gare.

L’equipaggio maschile (Andrea Bergamin, Michele Ferraro, Alessandro Fresia, Mario Mineo, Alberto Sarvadon, Riccardo Scotti, Leonardo Tronca, Francesco Zangrillo, Filippo Maria Zucchi), timorato da Cecilia Ferrari, ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara lunga.