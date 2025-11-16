Tuttosport.com
Canottaggio: successo a Basilea per gli atleti del Comitato Piemonte

Gli equipaggi 8+ U19 femminili e maschili piemontesi hanno partecipato alla regata internazionale Basel Head comnquistando un argento e un bronzo
2 min
Gli equipaggi 8+ U19 femminili e maschili della Comitato Piemonte hanno partecipato alla regata internazionale Basel Head, sia alla gara classica, 64000 metri, sia alla gara sprint sui 350 metri, accompagnati dal CTR Vittorio Serralunga e da Francesco Sessa. L’equipaggio femminile (Sofia Antoniazzi, Maya Baiardi, Marta Burali D’Arezzo, Sara Carriero, Agata Luna Casazza Vassallo, Nora Gosso, Isabella Mihalescu, Viola Nolfi, Anna Rigolone), timonato da Marina Iacovone, ha conquistato la medaglia d’argento in entrambe le gare.

L’equipaggio maschile (Andrea Bergamin, Michele Ferraro, Alessandro Fresia, Mario Mineo, Alberto Sarvadon, Riccardo Scotti, Leonardo Tronca, Francesco Zangrillo, Filippo Maria Zucchi), timorato da Cecilia Ferrari, ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara lunga.

Complimenti alle ragazze, ai ragazzi, ai tecnici che li hanno preparati e alle società canottieri che hanno collaborato all'iniziativa rendendo disponibili le imbarcazioni e i mezzi di trasporto. Con questo evento il Comitato Piemontese ha consolidato le iniziative per i suoi atleti e ha ripreso le trasferte internazionali per le rappresentative regionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

