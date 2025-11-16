Avigliana Basket: il punto sul campionato della serie C Femminile

Cerrus - Avigliana Basket 59-50

Parziali (15-13, 19-10, 8-18, 17-9)

Avigliana: Viana 12, Caudera11, Maschera, Rinaudo, Lupo 2, Gorgitano 2, Ciuti 2, Tamini Ankarstad 11, Alberto 6, Di Leo 4. All.re Spampinato - Ass. Brolatti

Le Greens tornano sul parquet di casa dopo due trasferte consecutive, determinate a riprendere la corsa verso i piani alti della classifica; avversario di giornata San Giacomo Novara, formazione giovane e reduce dal successo con Monferrato; al momento le due squadre si trovano appaiate in classifica. Dopo un primo quarto combattuto, Avigliana prende il largo nella parte centrale dell'incontro, chiudendo la propria area con determinazione e tornando a segnare con buona percentuale, anche dalla lunga distanza. Questo successo consente alle Greens di stabilizzarsi al secondo posto in classifica, in vista del prossimo impegno di domenica prossima alle 18:00 ad Ivrea, contro Lettera22.

Coach Spampinato commenta così il momento delle Greens: «Dopo una sconfitta su un campo dove fatichiamo sempre un po' abbiamo dato prova di saperci rialzare da squadra, con un successo netto e praticamente mai in discussione. Arrivavamo da una buona settimana di lavoro in palestra e si è notato. Siamo ancora nella fase iniziale della stagione, abbiamo ancora qualche momento in cui cala l'attenzione o non riusciamo ad eseguire perfettamente quanto richiesto, ma stiamo facendo ottimi progressi difensivi e nel muovere la palla in attacco».

Avigliana Basket - San Giacomo Novara 64-38

Parziali (15 -14, 16-8, 22-9, 11-7)

Avigliana: Di Leo 17, Rinaudo 10, Maschera, Gorgitano, Caputo 10, Tamini Ankarstad 7, Monteverde 5, Ciuti 5, Caudera 4, Alberto 4, Candela 2, Castagneri. All.re Spampinato, Ass. Brolatti - La Sala - Manuguerra.