Il Gulliver Derthona travolge Saronno

Nell’ottava giornata del campionato di Serie B Interregionale Conference Nord , il Gulliver Supermercati Derthona conquista un’importante vittoria esterna superando Saronno con il punteggio di 71-93. Un Gulliver Derthona privo di Edoardo Di Meo, impegnato con la prima squadra a Udine, esce vittoriosa dal Pala Ronchi di Saronno. L’avvio del match vede entrambe le formazioni rispondersi colpo su colpo, mantenendosi vicine nel punteggio. A metà del secondo quarto è Saronno a tentare il primo allungo, ma la reazione bianconera è immediata: Derthona rimargina rapidamente il divario e il canestro di Molteni a 10 secondi dall’intervallo lungo fissa il risultato sul 41-39 in favore dei padroni di casa. Al rientro dagli spogliatoi cambia l’inerzia del match: Josovic e Bellinaso salgono in cattedra, guidando il primo, decisivo break bianconero. Il parziale di 26-19 del terzo periodo consente al Gulliver di chiudere avanti sul 60-65. L’ultimo quarto vede un Derthona determinato in difesa: due ottime azioni difensive in avvio costringono i padroni di casa a diversi errori, favorendo il definitivo allungo. A un minuto dalla fine, la tripla di Josovic vale il +20 e sancisce di fatto la vittoria dei Leoni. La squadra allenata da coach Talpo porta così a casa la sua quarta vittoria stagionale nel campionato di Serie B Interregionale

Il commento post-partita dell’Assistente Allenatore Andrea Fanaletti: «Ottima vittoria esterna, costruita grazie a un secondo tempo di grande qualità. L’avvio è stato equilibrato, ma con alcuni errori di troppo in difesa, abbiamo permesso a Saronno di andare anche in doppia cifra di vantaggio. Dopo il timeout la squadra ha ritrovato fiducia, tornando a giocare con ordine e chiudere il primo tempo sotto di sole due lunghezze. Nella ripresa abbiamo alzato ulteriormente l’intensità in difesa rimanendo solidi e concentrati, concedendo appena 30 punti in venti minuti. In attacco, la fluidità del nostro gioco ci ha permesso di costruire tiri efficaci sia dall’arco che nel pitturato. È stata una prova corale di grande spessore, impreziosita dalla capacità dei ragazzi di reagire ai tentativi di Saronno di rientrare in partita».

Il prossimo impegno vedrà il Gulliver impegnato sabato 22 novembre, in casa alle 20:30 contro Bocconi Milano.

Robur Saronno – Gulliver Derthona 71-93

Parziali (20-20, 41-39, 60-65)

Saronno: Panceri ne, Pellegrini 15, Zimonjic 2, Molteni 8, Negri 7, Ventura ne, Ring 2, Pavese 4, Presotto 14, Redaelli 5, Colombo 5, Fioravanti 9. All. Ansaloni.