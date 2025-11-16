Dodecarun: Carrera vince anche a Piossasco e si avvicina alla vetta

Un errore di percorso, con una trentina di atleti costretti a tornare sui propri passi al termine di una discesa, non ha provocato troppi guai nelle posizioni di vertice della trentunesima edizione della Sei Miglia di Piossasco, diciannovesima e penultima prova del Circuito Dodecarun. Ha vinto, ancora una volta, Francesco Carrera, che al traguardo non ha nascosto la sua amarezza: «Ero in testa e mi sono trovato di fronte il gruppo che correva in senso opposto al mio. Non ho potuto far altro che girarmi e tornare indietro. Ho sbagliato a un bivio, ma nessuno mi ha segnalato l’errore: ho dovuto accorgermene da solo…». Carrera ha comunque chiuso la gara con una ventina di secondi di vantaggio sul leader della classifica Alessandro Cafasso e su Giacomo Aimar – anche loro penalizzati dal tracciato mal segnalato – che si sono giocati il secondo posto in volata.