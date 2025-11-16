Dodecarun: Carrera vince anche a Piossasco e si avvicina alla vetta

Un errore di percorso, con una trentina di atleti costretti a tornare sui propri passi al termine di una discesa, non ha provocato troppi guai nelle posizioni di vertice della trentunesima edizione della Sei Miglia di Piossasco, diciannovesima e penultima prova del Circuito Dodecarun. Ha vinto, ancora una volta, Francesco Carrera, che al traguardo non ha nascosto la sua amarezza: «Ero in testa e mi sono trovato di fronte il gruppo che correva in senso opposto al mio. Non ho potuto far altro che girarmi e tornare indietro. Ho sbagliato a un bivio, ma nessuno mi ha segnalato l’errore: ho dovuto accorgermene da solo…». Carrera ha comunque chiuso la gara con una ventina di secondi di vantaggio sul leader della classifica Alessandro Cafasso e su Giacomo Aimar – anche loro penalizzati dal tracciato mal segnalato – che si sono giocati il secondo posto in volata.
In classifica il margine di Cafasso su Carrera è sceso a 18 punti. «Purtroppo sono pessimista», ha detto il primo. Il regolamento di Dodecarun, infatti, consente di far punti solo in 12 delle 20 gare in calendario: Cafasso ha già raggiunto la quota massima, Carrera ha ancora un punteggio a disposizione. Si deciderà tutto domenica prossima a Castelletto Monferrato sui 18 chilometri del Giro di Dino.
In campo femminile, assenti la leader Sofia Cafasso e la pluriprimatista master Carla Primo, bloccata da un infortunio, l’astigiana Debora Ferro ha consolidato con la vittoria di Piossasco il suo secondo posto in classifica.
Questi i risultati di Piossasco
Uomini. 1. Francesco Carrera (Casone Noceto) 34’55”; 2. A.Cafasso (Alpi Apuane) 36’17”; 3. Aimar (Atl. Pinerolo) 36’19”; 4. Zagato (Atl. Santhià) 36’24; 5. Curatitoli (Fulgor Prato Sesia) 36’50”; 6. Sovera (Atl. Saluzzo 37’19”; 7. Avataneo (Tapporosso) 37’19”; 8. Caresio (Durbano Car Energy Rivarolo) 37’21”; 9. Mondino (Pod.Valle Varaita) 37’29”; 10. Gilli (Doratletica) 37’49”.
Donne. 1. Debora Ferro (Vittorio Alfieri Asti) 38’48”; 2. Laino (Brancaleone Asti) 40’14”; 3. Rao (Doratletica) 40’47”; 4. Conoscenti (Borgaretto ’75) 41’03”; 5. Cammaleri (Borgaretto ’75) 41’13”; 6. Turturro (Torino Road Runners) 43’42”; 7. Conte (FGor Fun Sports) 43’57”; 8. Definis (Borgaretto ’75) 44’43”; 9. Rabbia (Brancaelone Asti) 44’48”; 10. Sabatino (Pod. Torino) 45’22.
Queste le classifiche del circuito dopo 19 prove
UOMINI. 1. Alessandro Cafasso (Alpi Apuane) 885 punti; 2. Carrera (Casone Noceto) 867; 3. Sovera (Atl. Saluzzo) 768; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso GE) 663; 5. Aimar (Atl. Pinerolo) 577; 6. Zanotti (Atl. Pinerolo) 377; 7. Curatitoli (Fulgor Prato Sesia) 370; 8. Celestre (Atl. Alessandria) 310; 9. Fontana (Fulgor Prato Sesia) 288; 9. Agoglia (Brancaleone Asti) 270; 10. Scabbio (Atl. Novese) 265. SM35: 1. Carrera 867; 2. Sovera 821; 3. Vironda (Sisport) 255. SM40: 1. Arnaudo 745; 2. Curatitoli 422; 3. Santimone (Borgeretto ’75) 168; SM45: 1. Pignocchino (Atl. Monterosa Arnad) 293; 2. Trinchero (Brancaleone Asti) 269; 3. Daponte (Atl. Novese) 193. SM50: 1. Zanotti 646; 2. Agoglia 349; 3. Arezzi (Atl. Pinerolo) 319. SM55: 1. Bocchio (Atl. Novese) 219; 2. Mogni (Atl. Novese) 191; 3. Hollosi (Pod. Torino) 172. SM60: 1. Chiabrera (Brancaleone AT) 280, 2. Cabella (Run of Made) 203, 3. Tomaghelli (Atl. Novese) 191. SM65: 1. Zucca (Acquirunners) 572, 2. Musso (Atl. Saluzzo) 436, 3. Asti (Atl. Novese) 187. SM70: 1. Molinari (Atl. Trinese) 288, 2. Torti (Verdenero) 175, 3. Grigoletto (Atl. Novese) 159. SM75+: 1. Sasso (Verdenero) 138, 2. Pavese (Atl. Novese) 127, 3. Deiure (Atl. Rivoli) 116.
DONNE. 1. Sofia Cafasso (Battaglio Cus Torino) 1032 punti; 2. Ferro (Vittorio Alfieri Asti) 885; 3. Laino (Brancaleone Asti) 676; 4. Primo (Borgaretto ’75) 667. 5.. Rabbia (Brancaleone AT) 578; 6. Cammaleri (Borgaretto ’75) 506; 7. Giusto (Atl. Pinerolo) 300; 8. Conoscenti (Borgaretto ’75) 291: 9. Borello (Atl. Canavesana) 262; 9. Sulis (Brancaleone Asti) 261. SF35: 1. Cerutti (Sport Project VCO) 130; 2. Mates (Giannonerunning) e Giancaspero (DK Runners) 70; SF40: 1. Marchisa (Atl. Alessandria) 165; 2. Picchianti (Atl.Trecate) 146; 2. L’Epee (Roata Chiusani) 140. SF45: 1. Laino 724; 2. Gioia (Giannonerunning) 177; 3. Giribaldi (Atl. Novese) 123. SF50: 1. Ferro 909; 2. Giusto 557; 3. Conoscenti 345. SF55: 1. Primo 677; 2. Rabbia 668; 2. Cammaleri 606. SF60: 1. Definis (Borgaretto ‘75) 238, 2. Gerbi (Frecce Bianche) 131, 3. Lana (Olimpiatletica) 126. SF65: 1. Sulis (Brancaleone AT) 513, 2. Villabruna (Atl Trinese) 391, 3. Gallia (Verdenero) 185. SF70: 1. Simoni (Bergamo Stars), Borretta (Vittorio Alfieri) e Manzone (Gpapt Torino) 60. SF75+: 1. Monasterolo (Borgaretto ’75) 180; 2. Vaccari (Atl. Santhià) 176, 3. Stefani (Baudenasca) 122.