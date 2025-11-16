S.G. Concordia: esordio nel Campionato Nazionale Individuale Gold Allieve

Ancora una trasferta su una pedana Nazionale per le ginnaste della S.G. Concordia : sabato scorso infatti Arianna Milanese e Lidia Amicone hanno portato i colori del Piemonte al Campionato Nazionale Individuale Gold Allieve , che si è svolto al Palazzetto dello Sport di Alba Adriatica, in Abruzzo. Campionato di prestigio, a cui tutte le ginnaste ambiscono, riservato alle 24 migliori ginnaste italiane di ogni categoria, giunte a questo appuntamento dopo la selezione avvenuta nei Campionati di Zona Tecnica.

Una pedana, quella Nazionale, che intimidisce e crea ansia, soprattutto quando si affronta per la prima volta, come è successo ad Arianna e Lidia, al loro esordio in questa competizione. Arianna, che ha gareggiato nelle Allieve 1, è giunta alla fase Nazionale dopo aver conquistato l'Oro nel Campionato Regionale e l'Argento nella fase di Zona Tecnica. È toccato a lei aprire la competizione Nazionale,scendendo per prima in pedana nella mattina di sabato: una situazione mai particolarmente favorevole per una ginnasta, quella di entrare in pedana per prima, che può contribuire a creare emozione ed ansia.

Arianna ha condotto comunque una buona gara, presentando gli esercizi obbligatori per la sua categoria, corpo libero e fune, concludendo al 14° posto.

Nelle Allieve 4 Lidia, che aveva conquistato l'Argento nel Campionato Regionale e si era piazzata al 5° posto nella fase di Zona Tecnica, ha invece gareggiato in serata, presentando gli attrezzi obbligatori per la sua categoria: palla, clavette, nastro.

Purtroppo l' esercizio alla palla, iniziato con la consueta sicurezza ed espressività, è stato condizionato da una perdita proprio sul finale, ed alcuni errori nella prova con le clavette hanno influito sui punteggi, che sono rimasti inferiori a quelli raggiunti nelle gare precedenti. Un bell'esercizio al nastro ha concluso la prova Nazionale della giovane chivassese, che ha terminato al 18° posto.

«I risultati di oggi non hanno raggiunto gli standard consueti delle nostre ginnaste - afferma Zenti, presidente del team chivassese - ma sappiamo bene che l'esordio in un Campionato di questo livello costituisce un momento importante, che occorre imparare a gestire sia dal punto di vista tecnico che emotivo. L'essere qui, fra le migliori ginnaste italiane, costituisce un momento di crescita significativo, testimonia la validità del lavoro delle nostre tecniche Clara Shermer, Selene Osti e Marica Osti e ci offre nuovi stimoli per il lavoro futuro».