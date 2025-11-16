Reale Mutua, l’orgoglio nel finale non basta: Brindisi passa a Torino

Continua il periodo negativo della Reale Mutua Basket Torino, anche davanti al pubblico di casa. Al Pala Gianni Asti, i gialloblù incassano il quinto ko di fila, questa volta per mano della Valtur Brindisi di coach Piero Bucchi. Formazione pugliese che ha condotto dall’inizio alla fine, infliggendo anche parziali pesanti a una Reale Mutua che per diversi tratti dell’incontro è andata di fronte alle stesse difficoltà che hanno caratterizzato questa prima parte di stagione, a partire dal tiro dalla lunga distanza (la prima tripla è arrivata solo nel terzo quarto). Dopo essere stata anche sotto di 21 punti, la Reale Mutua ha comunque dato vita a una reazione d’orgoglio nell’ultimo quarto, dove la difesa a zona e il carisma di Matteo Schina sono usciti fuori per un tentativo di rimonta, stroncato dal talento di Blake Francis (27 punti per la guardia brindisina). Il finale è 66-72, con Torino che ora dovrà guardare con grande attenzione ai prossimi impegni con Ruvo di Puglia (fuori casa) e Roseto (al “Ruffini”) per provare a uscire da questo tunnel.

QUINTETTI

Torino: Schina, Teague, Severini, Allen, Bruttini

Brindisi: Cinciarini, Copeland, Radonjic, Esposito, Vildera

La Reale Mutua sembra approcciare bene la partita, trovando punti da MaCio Teague per condurre nei primi minuti di gioco, ma col passare dei minuti emerge la profondità di Brindisi - caricati da un numeroso pubblico biancazzurro al seguito - per un parziale di 9-0 che chiude la prima frazione di gioco sul 10-17.

Torino in difficoltà mentre Brindisi abbozzano una fuga portandosi in doppia cifra di vantaggio firmando un parziale di 10-2. Gli ospiti fanno male sia in avvicinamento a canestro con le scorribande degli americani Copeland e Francis, sia dall’arco con Miani. Se da una parte la difesa gialloblù fanno fatica a contenere gli avversari, anche nell’altra metà campo l’attacco torinese non si sblocca se non per qualche iniziativa di Teague e Stazzonelli. Il punteggio alla pausa lunga è la fotografia di quanto visto nella prima metà di gara: Torino 22, Brindisi 39, con la Reale Mutua a digiuno di triple (0 su 6).

Al rientro in campo la Reale Mutua prova a rientrare in partita con qualche giocata d’orgoglio di Schina e Allen, ma i gialloblù rimangono a secco di triple e Brindisi spezza un break torinese con una bomba di Francis. Dopo 25 minuti di gioco, arriva il primo squillo Reale da tre con Massone, ma il timido tentativo di reazione torinese viene sommerso da una valanga di triple di un infuocato Blake Francis: Brindisi sale fino al +21 e poi chiude il terzo quarto sul 38-55.

Nell’ultimo quarto è tempo di dare il tutto per tutto e coach Moretti si gioca la carta della zona per provare a togliere qualche punto di riferimento ai brindisini. Torino inizia a rosicchiare qualche punto di svantaggio con Schina. Il capitano della Reale Mutua si carica sulle spalle la squadra su entrambi i lati del campo, prendendo iniziative in attacco, sporcando palloni in difesa e in generale mostrando la leadership che serve per provare a rientrare in gara. Intanto Torino riporta il gap in singola cifra, ricucendo le distanze fino a un quasi inaspettato -4 firmato da Teague a poco meno di un minuto dalla fine, ma la reazione è arrivata tardi: finisce 66-72, con il tentativo di rimonta stroncato dal talento di Copeland e Francis.

Coach Moretti nel postpartita: «Siamo stati in grande difficoltà nel primo tempo, abbiamo cercato di seguire il piano partita senza però eseguire con la giusta intensità e lucidità. Nella seconda metà di gara siamo riusciti a rientrare in partita aumentando il ritmo, correndo, ma non è bastato, Brindisi ha meritato la vittoria. Siamo consapevoli del nostro momento di difficoltà, dobbiamo continuare a lavorare, limando tutti gli aspetti che dobbiamo migliorare, per uscirne fuori.»

Reale Mutua Torino - Valtur Brindisi 66-72

Parziali (10-17, 12-22, 16-16, 28-17)

Reale Mutua Torino: Robert Allen 18 (7/10, 0/4), Macio Teague 17 (4/8, 1/5), Federico Massone 12 (3/6, 2/4), Matteo Schina 8 (1/4, 2/4), Giovanni Severini 4 (2/2, 0/3), Umberto Stazzonelli 4 (2/2, 0/0), Marco Cusin 2 (1/5, 0/0), Lorenzo Tortu' 1 (0/1, 0/1), Davide Bruttini 0 (0/5, 0/0), Dario Zucca 0 (0/0, 0/0), Success Eruke 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 11 / 13 - Rimbalzi: 35 10 + 25 (Robert Allen 14) - Assist: 7 (Robert Allen 3).

Valtur Brindisi: Blake Francis 27 (2/5, 7/9), Gabriele Miani 13 (4/6, 1/2), Giovanni Vildera 10 (5/10, 0/0), Zach Copeland 10 (2/2, 2/6), Ethan Esposito 6 (2/3, 0/1), Andrea Cinciarini 4 (1/4, 0/2), Aristide Mouaha 2 (0/0, 0/2), Todor Radonjic 0 (0/2, 0/3), Lorenzo Maspero 0 (0/0, 0/0), Jakub Wojciechowski 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 10 / 14 - Rimbalzi: 25 4 + 21 (Giovanni Vildera 8) - Assist: 14 (Andrea Cinciarini 5).