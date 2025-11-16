Giaguari U18 dominanti: 40-10 agli Skorpions e secondo posto blindato

Su un campo reso pesante dalla pioggia i Giaguari hanno condotto senza troppi problemi una partita che ha evidenziato una netta differenza tra le due compagini, anche se gli Skorpions sono riusciti a piazzare un paio di zampate vincenti per non finire a zero nella casellina dei punti segnati ed hanno più volte messo in difficoltà i torinesi, pur non riuscendo a mantenere la partita in equilibrio.

Sono proprio gli Skorpions ad andare a punti per primi grazie ad un field goal, ma i Giaguari rispondono subito con una corsa di Mattia Papeo che porta avanti 8-3 i gialloneri grazie anche alla sua trasformazione da due punti.

I Giaguari prendono le misure degli Skorpions in difesa riuscendo a fermarli, e l’attacco dei felini raddoppia ad inizio secondo quarto con una corsa dell’altro Papeo, Giosuè. Le segnature restano un affare di famiglia, con Mattia che trasforma ancora da due.

A questo punto, però, sono gli Skorpions ad avere un’impennata di orgoglio violando la end zone avversaria con una corsa al termine di un bel drive da 40 yard.

Prima della fine del primo tempo, però, ci pensa il quarterback Riccardo Brancaeloni a ristabilire le distanze. Il suo touchdown, con la terza trasformazione di Mattia Papeo, permette ai Giaguari di andare al riposo sul 24-10.

Ad inizio ripresa i Giaguari balbettano un po’ in attacco, ma la difesa tiene e riesce a non subire punti. È solo verso la fine del terzo periodo che Brancaleoni trova di nuovo la via della segnatura con una corsa personale da una yard.

Nel quarto periodo arriva una safety grazie ad uno snap errato del centro degli Skorpions con la palla che carambola, poi, fuori dalla end zone varesina, regalando due punti ai Giaguari. I gialloneri aggiungono l’ultima segnatura a cinque minuti dal termine dell’incontro ancora con Brancaleoni, che segna e trasforma per il 40-10 finale.

Vittoria mai in discussione ma alcuni black out sia in attacco che in difesa che preoccupano un po’, anche se il secondo posto nel girone non dovrebbe essere in discussione.

Ora i Giaguari avranno una pausa di ben tre settimane prima del rush finale con le tre partite di ritorno da giocare in tre weekend consecutivi a dicembre per concludere la stagione regolare. Uno stop che arriva a fagiolo per recuperare qualcuno degli infortunati che oggi erano a bordo campo e presentarsi a ranghi completi per il girone di ritorno.