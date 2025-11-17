Cuneo Volley: bottino pieno dalla trasferta contro Grottazzolina

Vittoria piena per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo che porta a casa 3 punti dal confronto con la Yuasa Battery Grottazzolina . Una bellissima conclusione per la trasferta lunga dei biancoblù, iniziata mercoledì con la partenza da Cuneo direzione Perugia dovuta all’anticipo dell’11^ giornata di andata. Uno scontro diretto quello tra i piemontesi e i marchigiani, che vale il temporaneo settimo posto per Cavaccini e compagni (con una partita disputata in più) e lascia in ultima posizione i padroni di casa, i quali hanno già dimostrato nella passata stagione di saper attendere e soprattutto emergere al momento giusto.

Nei primi due set entrambe le squadre hanno alternato buone giocate ad errori, con i ragazzi di coach Battocchio che si sono dimostrati più lucidi e impavidi nelle scelte per uscire dai momenti difficili. Molto bene Oberto e Copelli, chiamati in causa. Anche coach Ortenzi ha effettuato un paio di cambi, con l’ingresso di Marchiani e Tatarov. Tuttavia, ad aggiudicarsi il match sono stati i cuneesi per 3-0. MVP di serata l’opposto biancoblù Nathan Feral, per lui 15 punti personali di cui 4 ace al servizio e il 52% di positività in attacco. Top scorer il compagno di reparto Golzadeh, 17 punti personali.

Lo starting six di Cuneo: Baranowicz palleggio, Feral opposto, Codarin e Stefanović centro, Sedlacek e Zaytsev schiacciatori; Cavaccini (L). Coach Ortenzi schiera: Falaschi palleggio, Golzadeh opposto, Stankovic e Petkov al centro, Magalini e Fedrizzi schiacciatori; Marchisio (L).

A fine gara queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: «È andata bene, siamo stati molto, molto bravi a stare dentro le situazioni di gioco. Provo molta gratitudine verso i ragazzi perché hanno messo del loro e gli faccio i complimenti per il sangue freddo nel fare determinate scelte anche non semplici nei momenti caldi, in un palazzetto così contro una squadra secondo me forte, che è in difficoltà ma è forte e si riprenderà, è stata una cosa molto importante».

Prossimo appuntamento dei cuneesi, Domenica 23 novembre alle ore 16.00, in casa contro la Valsa Group Modena. Prevendita attiva su Liveticket.it o di persona presso Energia Pulita in corso Nizza, 29 a Cuneo.

Yuasa Battery Grottazzolina - MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0

Parziali (21-25/25-27/18-25)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz 3, Feral 15, Stefanović 3, Codarin 10, Sedlacek 10, Zaytsev 8; Cavaccini (K) (L1); Oberto, Copelli 3. N.e. Cattaneo, Bonomi, Sala, Giraudo, Colasanti (L2). All.: Matteo Battocchio. Aiuto All.: Mauro Rizzo. Aiuto All.: Fabio Genre. Ricezione positiva: 40%; Attacco: 56%; Muri 6; Ace 6.

Yuasa Battery Grottazzolina: Falaschi 1, Golzadeh 17, Stankovic 4, Petkov 5, Magalini 5, Fedrizzi 8; Marchisio (L1); Marchiani, Tatarov 4. N.e. Cupito, Pellacani, Koprivica, Vecchi, Petkovic (L2). All.: Massimiliano Ortenzi. II All.: Mattia Minnoni. II All.: Roberto Romiti. Ricezione positiva: 34%; Attacco: 44%; Muri 4; Ace 6.

Durata set: 27’, 33’, 22’.

Durata totale: 82’.

Arbitri: Vincenzo Carcione, Stefano Cesare.