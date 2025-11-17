Pinerolo Ghiaccio: i risultati del weekend!

È stato un weekend ricco di impegni per tutte le squadre. Sabato a Pinerolo gli Under 16 , in collaborazione con i Milano Devils, sono scesi sul ghiaccio contro i Foxes Accademy. La partita si è conclusa con la vittoria degli avversari per 6-2, ma i ragazzi hanno comunque affrontato l’incontro con impegno e determinazione.

Sempre sabato, a Como, gli Storm della IHL1 hanno sfidato i padroni di casa in un match terminato 8-1. Indipendentemente dal risultato, la squadra conferma il terzo posto in classifica e si prepara allo spareggio di sabato 29, decisivo per l’accesso ai playoff. Ora non resta che attendere le gare del prossimo weekend per conoscere l'avversario.

La domenica ha visto in pista i più piccoli Under 8: Diana, Aurora ed Elia hanno partecipato al loro primo concentramento ad Aosta, vivendo una bellissima esperienza e mostrando entusiasmo e coraggio. A Zoldo, invece, le Rebelles hanno lottato contro la squadra locale in una partita resa più difficile dalla pioggia: un match combattuto fino all’ultimo, concluso 3-2 per le padrone di casa.

A chiudere il weekend, gli Under 19 impegnati a Pinerolo contro il Merano/Bolzano. I ragazzi sono stati bravissimi, hanno tenuto duro per due periodi e hanno affrontato la partita con grande carattere, anche se il risultato finale è stato 5-2 per gli ospiti.