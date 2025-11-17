Chieri ‘76 Maschile: i risultati del settore giovanile

Riparte il girone di ritorno per l’U15 Next Star Chieri ‘76 ed è subito 3-0 in trasferta contro Nord Lock Val Chisone. Partita di luci e qualche ombra per la squadra di coach A. Molinari e G. Caccina, che vincono in rimonta il primo set con qualche passaggio a vuoto soprattutto in ricezione e quale errore gratuito di troppo. Più sicurezze nel secondo set in pieno controllo dall’inizio alla fine, con la possibilità di alternare i ragazzi in campo. Terzo set giocato sul punto a punto e poi chiuso 19-25.

Nord Lock Val Chisone vs NEXT STAR CHIERI ‘76 0-3

Parziali (21/25 - 13/25 - 19/25)

Next Start Chieri ‘76: Battista, Borromeo, Bulgarelli, Corigliano, Costantino, Delaurenti, Este, Lalumera, Mantisi, Monaco, Prina, Stratta, Tomasello, Varvieri. 1° All. A. Molinari; 2°All. G. Caccina.

U13M - UISP

Debutto positivo per i giovani atleti di coach A Baj e M. Lazzara che davanti ad un caloroso pubblico dimostrano di star apprendendo quanto provato in allenamento.

NEXT STAR CHIERI ‘76 vs Sociale Sport Pallavolo 3-0

Parziali (25/23 - 25/21 - 25/22)

Next Start Chieri ‘76: Baj, Brugiolo, Chiara, Colangelo, Este, Malosti, Manello, Pappacena, Tomasello, Truffo. 1° All. A. Baj; 2°All. M. Lazzara.

U14M - UISP

Per la prima partita del rispettivo campionato, la squadra di coach A Baj e M. Lazzara trova subito un avversario ostico e strutturato. Qualche concessione gratuita, ma la squadra non si perde d’animo e le sensazioni nel complesso sono positive. Si torna in palestra per una settimana di allenamenti in vista della trasferta di domenica prossima, in casa dei concittadini della Polisport.

NEXT STAR CHIERI ‘76 vs Volley Parella Torino 0-3​​​​​​​

Parziali (25/23 - 25/21 - 25/22)