La Fulgor torna al successo

La Paffoni Fulgor torna al successo. E lo fa in maniera perentoria, con una prova di forza al Pala Cipir contro un’Assigeco che arrivava a Gravellona con un 2/2 con il cambio di allenatore. Invece non c’è mai stata partita: 98-78 il finale, con una Omegna che ha aggredito la partita da subito. Dopo una falsa partenza(0-7), Gay si è caricato la squadra sulle spalle in attacco: triple e assist per lui e con il solito contributo offensivo di Misters l’inerzia e’ subito girata. Break di 14-0 e primo quarto di marca rossoverde con canestrissimo di Trapani sulla sirena per il 26-18. Stesso copione nel secondo quarto: ritmi alti, percentuali al tiro folli e un Casoni extra lusso in entrambe le metà campo per il 52-40 dell’intervallo.