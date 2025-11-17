Tuttosport.com
La Fulgor torna al successo

La Paffoni vince con una grande prova di forza al Pala Cipir contro un’Assigeco in ottima forma dopo il cambio di allenatore
1 min
La Paffoni Fulgor torna al successo. E lo fa in maniera perentoria, con una prova di forza al Pala Cipir contro un’Assigeco che arrivava a Gravellona con un 2/2 con il cambio di allenatore. Invece non c’è mai stata partita: 98-78 il finale, con una Omegna che ha aggredito la partita da subito. Dopo una falsa partenza(0-7), Gay si è caricato la squadra sulle spalle in attacco: triple e assist per lui e con il solito contributo offensivo di Misters l’inerzia e’ subito girata. Break di 14-0 e primo quarto di marca rossoverde con canestrissimo di Trapani sulla sirena per il 26-18. Stesso copione nel secondo quarto: ritmi alti, percentuali al tiro folli e un Casoni extra lusso in entrambe le metà campo per il 52-40 dell’intervallo. 

Secondo tempo con un super Pepper, unico a non mollare mai dei suoi: Paffoni però sempre in relativo controllo e sul più 17 al 30’, sul 74-57.  Massimo vantaggio in apertura di ultimo periodo con le giocate di Casoni e Di Meco, poi un minuto di follia per il meno 9 ospite. Misters e Trapani però rimettono le cose a posto e nel finale c’è tutta la gioia del giovane Strino che segna una tripla per il 98-78 finale

 

Tutte le news di Piemonte News

