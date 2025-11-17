MTS SER Santena: quinta sconfitta consecutiva

Quinta sconfitta consecutiva per le tigri santenesi, che ospitano fra le mura di casa la formazione del Cumdi Luino Volley , squadra a zero punti come le padrone di casa e sicuramente un avversario ben più alla portata delle ragazze di Demichelis. Nonostante l'ora e mezza di partita, lo testimoniano anche i parziali alti e il grande vantaggio del terzo set, purtroppo Destefanis e compagne soccombono con un netto 3-0.

Coach Demichelis, nel primo set schiera Venco in palleggio, Nardoianni opposto, Vione e Destefanis in centro, Vasca e Frascella in banda e Lazzarin libero. Partono bene le tigri santenesi che gestiscono bene il gioco con una ricezione precisa. Venco serve i suoi attaccanti in modo preciso e i parziali non mentono perchè si ritrovano in vantaggio di 5 punti (14-9). Piano piano le avversarie accorciano i parziali avvicinandosi alle padrone di casa, costringendo coach Demichelis a chiamare l'unico time out sul 19-17. Con due errori in attacco delle santenesi, il Luino pareggia i conti sul 19 pari. Da qui in poi si gioca sul punto a punto fino al 22 pari. Sono le ospiti a portarsi sul set point (24-22). Con un attacco in fast di Vione si accendono un po' le speranze (23-24), a con un invasione a rete del muro santenese il

primo set va alla formazione del Luino per 25-23.

Nel secondo set parte la stessa formazione del primo e fino al 7 pari si gioca punto a punto. Con il servizio spin della numero 9 del Luino, Forzinetti (ndr) che mette a segno ben 2 ace il parziale si porta sul 13-9. Entra Ponassi al posto di Vasca per rinforzare la seconda linea e grazie ad una fast di capitan Destefanis si interrompe il filotto a servizio delle ospiti. Il divario fra le due squadre però non si accorcia e coach Demichelis è costretta a chiamare un secondo time out sul 19-16. Un attacco di Nardoianni e uno di capitan Destefanis consentono alle tigri santenesi di accorciare le distanze e costringere il coach avversario a chiamare il secondo time out (19-18). Con la caparbietà che le ha sempre contraddistinte, le tigri santenesi ancora una volta pareggiano i conti, ma le avversarie non hanno intenzione di lasciarsi sfuggire l'occasione di chiudere il set e approfittando di un paio di imprecisioni in difesa delle santenesi, chiudono il parziale per 25-21.

Anche nel terzo set si parte con la stessa formazione e dopo un inizio in pareggio, piano piano le santenesi sotto i colpi di Nardoianni e i muri granitici di Destefanis e Venco, si portano in vantaggio addirittura di 7 punti proprio con il turno al servizio del vice capitano (21-14). Ma qualcosa si spegne nel campo santenese, con una

serie di errori e imprecisioni soprattutto in attacco, Destefanis e compagne cedono il terzo ed ultimo set per 25-23.

La prossima partita dell'Mts Ser Santena sarà in trasferta a Lessona contro il Team Volley allenata dall'ex di turno Bellagotti.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 5

MTS SER SANTENA VS CUMDI LUINO VOLLEY 3-0

Parziali (23/25, 21/25, 23/25)

MTS SER SANTENA: Venco 2, Marotta, Visciano, Vasca 3, Nardoianni 19, Cadamuro , Ponassi, Marino, Vione 3, Frascella 5, Destefanis (K) 9, Frroku. Liberi: Lazzarin, Di Blasi. Allenatori: De Michelis, Balbo.