Club76: i risultati del weekend

Le ragazze di coach Nicola Negro in Serie A1 ieri hanno nuovamente vinto 0-3 nel derby intrasferta contro Cuneo (20-25, 22-25, 22-25).

In Serie B1, il Club ’76 Fenera Chieri cede 3-0 contro GSO Villa Cortese (25-15, 25-12, 25-16).

Villa Cortese vince meritatamente la gara di campionato, davanti al proprio pubblico e Chieri torna a casa senza punti. Troppo forte la compagine milanese e troppo diversi i valori in campo. Chieri ha tentato di opporre resistenza, ma non è stata capace di creare minacce alle certezze delle avversarie.

Top scorer per Chieri Boufandar con 9 punti, seguita da Occelli con 8. Prossima gara sabato 22 novembre alle 18,30 al PalaFenera contro Cogne Aosta Volley.

In U16 Regionale il Club76 L’Alba Volley ha vinto 1-3 contro Sammagorgo U16 Red (26-28, 25-23, 24-26, 12-25). Trasferta impegnativa per le ragazze che però riescono a tornare a casa con tutti e tre i punti. Prima partita di ritorno con una squadra che ha fatto un po’ soffrire, ma le albesi nei momenti decisivi sono riuscite a imporre il loro gioco.

In U16 Regionale il Club76 PlayAsti ha vinto 3-0 contro Cus Pianezza Volley Lab (25-19, 25-13, 25-16). Una partita in controllo che permette di rimanere saldamente al comando del girone.

In Serie C le ragazze del Club76 PlayAsti hanno vinto 1-3 contro Cus Pianezza Volley Lab (13-25, 23-25, 25-18, 8-25). Ancora tre punti, nel corso di un match in cui le “clubbine” hanno alternato ordine e buon gioco a qualche momento di poca concentrazione.

In Serie D il Club76 L’Alba Volley si impone al tie break per 3-2 contro MoncalieriVolley Dravelli Modit Group (19-25, 25-14, 22-25, 25-23, 15-12). Vittoria al tie break per le albesi, che riescono a costruire momenti di buon gioco e si assicurano due punti utili per la classifica. Partita combattuta con alta intensità e grinta di voler portare a casa la vittoria.

Infine, in Under 13 il Club’76 Fenera Chieri Gold vince al tie break per 2-3 affrontando MTV Fucsia 13. Le “clubbine” hanno affrontato un'avversaria ostica, che le ha messe in seria difficoltà.

Lottando su ogni palla, le chieresi sono però riuscite a vincere la partita.

ALTRI RISULTATI

Venerdì 14 novembre

• Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone A: Rasero Teloni L’Alba Volley – Club76 Playasti vs VBC Dogliani 3-0

• Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 Playasti vs Giovanile Genola o5 ASD 3-0

Domenica 16 novembre

• U18 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: PVB Canelli Cime Careddu Bosca vs Rasero Teloni L’Alba Volley – Club76 Playasti 3-0

• U18 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Rasero Teloni L'Alba Volley – Club76 Playasti vs PGS El Gall 3-0

• U16 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: RS Volley Racconigi vs Club76 MTS Santena 0-3

• U13 F. C.T. Cuneo Asti Girone A Eccellenza: Club76 Playasti Gold vs Mon.Vi. Bam Bianca 1-3

• U13 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: Club76 Playasti Bianca vs Mon.Vi. Bam Verde 3-0

• U13 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: PGS El Gall vs Club76 Playasti Blu 3-0