BEA Chieri: le gare del settore giovanile     

Negli ultimi giorni, l’ Under 19 Gold riscatta subito la prima sconfitta stagionale vincendo al PalaGialdo con Pallacanestro Moncalieri (72-63). Il passo falso era stato in trasferta con Cus Torino (96-79), con una brutta prova per gli Arancioni, che mantengono comunque la vetta della classifica ma faticano a contenere gli avversari, particolarmente ispirati soprattutto con i tiri dalla lunga distanza. L’ Under 19 Regionale cede a Ubc (65-71), in un derby sempre punto a punto e con una prova al di sotto delle possibilità dei Leopardi. Lo stesso gruppo ritrova il sorriso nel campionato Uisp , con una bella vittoria in casa di Val Pellicans (59-69), nonostante gli infortuni che accorciano le rotazioni.

Sconfitta all’over time al PalaEinaudi per l’Under 17 Eccellenza, con una Moncalieri solida, che allunga nel terzo periodo. BEA dimostra cuore e rimonta dal -16, il tiro di Borz sulla sirena avrebbe potuto decretare la vittoria dei chieresi, ma un piede è sulla linea (tiro da 2 punti) e, così, serve un supplementare per risolvere la gara (89-78). Buona prova per l’Under 17 Gold per i primi tre quarti di gara, ma un calo nella seconda frazione permette a Eteila Aosta di scappare e indirizzare la gara a proprio favore. Vittoria in volata per l’Under 17 Regionale (88-83). I ragazzi di coach Pirocca si trovano per due volte in svantaggio, ma entrambe rimontano e, negli ultimi minuti, allungano.

All’Under 15 Eccellenza non bastano tre quarti in testa per superare un’energica Cus Torino, che si scatena dalla lunga distanza nell’ultima decina. BEA non riesce a reagire e incassa una sconfitta dalle dimensioni più larghe rispetto all’equilibrio visto in campo (69-87). Con Monviso, l’Under 15 Regionale ottiene un netto successo, allungando il margine a ogni giro di lancetta e sfruttando bene la superiorità fisica (106-51). In casa, l’Under 15 Femminile cede a Basket Club Borsi Ceva (34-69). Dopo un avvio equilibrato, Ceva dà una spallata al match, a cui le Leoparde faticano a reagire, trovandosi a inseguire per tutta la gara.

Con Tam Tam, l’Under 14 Regionale ottiene la seconda vittoria consecutiva. Dopo due quarti equilibrati, BEA allunga nel terzo periodo e ottiene una bella vittoria di squadra. Vittoria importante al PalaGialdo per l’Under 13 Gold Erowa con Moncalieri, diretta rivale in classifica che fa da subito vedere energia e intensità. I Leopardi prendono le misure nel primo quarto, poi si adattano alla partita imposta dagli ospiti, riducono il gap e trovano il parziale decisivo nel terzo periodo (61-51). Primo successo stagionale per l’Under 13 Regionale in casa di Lo.Vi Borgato, dove i ragazzi di Coach Bertulessi vincono e convincono con una prova collettiva che dimostra la crescita costante del gruppo.

U19 GOLD

CUS TORINO – BEA CHIERI 96-79

Parziali (29-18; 51-41; 70-54)

BEA Chieri: Ahia 7, Fatone 14, Viggiano 16, Picco 4, Galluccio 5, Passatore 6, Bechis, Lo Buono 21, Mout 6, Milani. All. Conti, Ass. D’Arrigo Ass. Manzini.

BEA CHIERI – PALLACANESTRO MONCALIERI 72-63

U19 REGIONALE

BEA CHIERI – UBC BASKET CHIERI 65-71

Parziali (20-23; 38-39; 49-57)

BEA Chieri: Dalmasso, Massari 5, Giangualano 8, Ricci 15, Minetti 16, Mosso 1, Reinaudo, Stella 2, Scamardella, Frau, Da Rodda 6, Kamami 12. All. Pirocca, Ass. Paoletta

UBC: Drogo 14, Pennazio 1, Vellano 6, Mazzardis 4, Piazzalunga, Altina 12, Limone 11, Righetti 8, Longo 9, Franchini, Romagnolo 4, Pacini 2. All. Cucco, Ass. Bosco.

U19 UISP

VAL PELLICANS – BEA CHIERI 59-69

Parziali (16-26; 30-46; 49-55)

VAL PELLICANS: Mazzupappa 3, Guzun 8, Fabi, Borsezio 2, Reina 6, Antonucci 2, Maccario, Jalla 16, Chiavia, Brugaletta 6, Porporato 8, Corladi 8. All. Oggero, Ass. Antonucci

BEA Chieri: Rodinò 2, Dalmasso 3, Massari 6, Ngompe 4, Mosso 3, Reinaudo 11, Stella 25, Signetti 2, Marca, Frau 5, Da Rodda 6, Rullo 2. All. Paoletta

U17 ECCELLENZA

PALL. MONCALIERI – BEA CHIERI 89-78 dts

Parziali (20-21, 39-34, 59-43, 73-73)

BEA Chieri: Borz 20, Giachino 7, Peverini 7, Vacca 2, Cristiano 12, Filane 1, Menegatti, Longo 11, Milani 9, Gaiotti 2, Calò L., Coltiletti 7. All. Corrado, Ass. Pirocca, Acc. Calò R.

U17 GOLD

BEA CHIERI – ETEILA BASKET 66-100

Parziali (16-28; 27-59; 44-80)

BEA Chieri: Tarantino 6, Fatai 7, Destefanis 10, Petrin 12, Bassi 5, Virgilio 6, Valentini 10, Basilietti 6, Di Carlo 1, Parise, D’amore 3.

All. Bonifacio, Ass. Cristina.

U17 REGIONALE

BEA CHIERI-5PARI TORINO 88-83

Parziali (22-21; 49-50; 67-75)

BEA Chieri: D’Acunti, Cordero 1, Bonetti 2, Barba 8, Spano 8, Traversari 8, Brancaglion 2, Carrara, Civera 10, Gentilini 20, Dimonte, Fornaca 29. All. Pirocca

5 PARI: Taratu 8, Desderi 13, Santiago 9, Carnaglia 14, Castillo 2, Ciacera 4, Longo 5, Mancini 3, Sorba 5, Favazza 5, Benfatto 8, Di Pierro 7. All. Marlia, Ass. Lavella

U15 ECCELLENZA

BEA CHIERI – CUS TORINO 69-87

Parziali (24-20; 42-38; 64-65)

BEA Chieri: Ursu 9, Mouadinne 12, Porcu 4, Arduino 9, Violante 2, Zuccarello 10, Dalmasso 15, Serratore 8, Murolo, Mariani. All. Conti, Ass. Manzini.

U15 REGIONALE

BEA CHIERI – ASD MONVISO 106-51

Parziali (23-17; 51-25; 81-35)

BEA Chieri: Cartolaro 24, Stoian 2, Antonioli 6, Cazzaro, Marocco 7, Mantovani 2, Bohneti 2, Dardano 4, Goria 18, Rocco 6, Cosic 24, Pagano 11, All. Grillone, Ass. Lafiosca.

MONVISO : Marcellili 8, Nunziato 4, Veglia, Demiri 23, Ovadighi, Siligh 4, Gambino (K) 10, Roma 2, All. Filippo G.

U15 FEMMINILE

BEA CHIERI – BASKET CLUB BORSI 34-69

Parziali (8-17; 14-35; 29-52)

BEA Chieri: Mazilu 8, Contino 2, Santoro 3, Favata 11, Giangualano 6, Patruno, Pavone , Ballauri 4, Lugaro , Savio, Dimonte

All. Coló, Ass. Ghibaudo.

U14 REGIONALE

BEA CHIERI – TAM TAM 52-42

Parziali (14-13; 28-23; 42-30)

BEA Chieri: Zanellato 1, Campana 13, Betta E. 2, Betta F., Pupeschi 8, Jarca 2, Errico 8, Navone 2, Franchi, Longo 16, Iantorno, Gallo. All. Bonifacio, Ass. Cristina.

TAM TAM: Serio, Putignano G. 2, Cavallari, Guadagni, Fissore 1, Pellegrino 3, Crozzoli 8, De Luca 6, Putignano D., Crudo, Scalise 15, Flores 7. All. Bottino.

U13 GOLD

EROWA BEA CHIERI – PALLACANESTRO MONCALIERI 61-51

Parziali (12-17; 26-28; 47-36)

EROWA BEA Chieri: Bergano 23, Miglio 1, Gaone 10, Ferrero S. 3, Monticone 7, Capriati, En Nadher, Calcagno, Ascolesi 11, Pianfetti 5, Poggi, Dodaj 1. All. Mastrorilli, Ass. Allisiardi, Acc. Bergano.

U13 REGIONALE

LO.VI BORGARO – BEA CHIERI 42-53

Parziali (12-8; 18-29; 32-44)

BORGARO: Catanzaro 2, Rosica 14 , Cavaglià 4 , Petnga 10 , Bracco erede 9, Battista 1, Pioggia 2 , Riccardi, Iriando, Cossu, Gherra

All. Ferrauto.

BEA Chieri: Burzio, Figliuolo 4 , Nardone 4 , Orrù 7, Ferreli 2 , Bacci , Violante 9 , Martin, Chifari 2, Thiam 6, Salonia 18, Meriano. All. Bertulessi.