Olimpo Basket Alba: presentate Domenica sera al Pala Langhe le squadre del settore giovanile

Domenica sera al Pala Langhe sono state presentate tutte le squadre del settore giovanile dell’Olimpo Basket Alba, in un bagno di folla, ma soprattutto un bel momento in amicizia con le famiglie e tanti amici.

La presentazione si è svolta nell’intervallo della partita di Serie D tra Olimpo Alba e Saluzzo.

Le squadre sono scese in campo una ad una e hanno sfilato davanti a un nutritissimo pubblico che ha gremito la tribuna.