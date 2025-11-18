Olimpo Basket Alba: presentate Domenica sera al Pala Langhe le squadre del settore giovanile

Domenica sera al Pala Langhe sono state presentate tutte le squadre del settore giovanile dell’Olimpo Basket Alba, in un bagno di folla, ma soprattutto un bel momento in amicizia con le famiglie e tanti amici.
La presentazione si è svolta nell’intervallo della partita di Serie D tra Olimpo Alba e Saluzzo.
Le squadre sono scese in campo una ad una e hanno sfilato davanti a un nutritissimo pubblico che ha gremito la tribuna.
Sono scese in campo:
Esordienti femminili
Esordienti maschili
Under 13 maschili
Under 14 femminili
Under 14 maschili
Under 15 regionale
Allievi CSI U15
Under 17 regionale
Under 19 regionale
Serie D
È stata una bella occasione per un momento insieme in amicizia dedicato alle giovanili ed è stato davvero partecipatissimo, per cui ringraziamo i tantissimi presenti. I prossimi a essere presentati (più avanti nel corso della stagione) saranno le tantissime bimbe e i tantissimi bimbi del minibasket. La famiglia Olimpo è sempre più grande ed è bello continuare a essere un riferimento per le famiglie di Alba e del territorio per la crescita di ragazze e ragazzi!