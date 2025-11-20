Tuttosport.com
Reale Mutua Torino: risoluzione del contratto con Kesmor Osatwna

Ala classe 2004, Osatwna aveva fatto il suo esordio con il club nel 2023 all’età di 19 anni, compiendo i primi passi nel basket senior di alto livello in gialloblù
1 min
Reale Mutua Basket Torino comunica che, in data odierna, è stata definita la risoluzione consensuale del contratto con l’atleta Kesmor Osatwna. Ala classe 2004, Osatwna aveva fatto il suo esordio con il club nel 2023 all’età di 19 anni, compiendo i primi passi nel basket senior di alto livello in gialloblù. Ha segnato i suoi primi punti in Serie A2 ed è diventato parte della prima squadra nel biennio trascorso con la maglia della Reale Mutua. La società, nel ringraziare Kesmor per il lavoro svolto e per l’impegno dimostrato in questi due anni, gli augura il meglio per il prosieguo del suo percorso sportivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

