Club76: U18 e U16 conquistano punti importanti

In U18 il Club76 Fenera Chieri vince 3-0 su GS Pino Volley U18 (25-13, 25-12, 25-8). Ottimo risultato per Chieri che, nel derby della Collina, fa sua l’intera posta in gioco. In U18 Rasero Teloni L’Alba Volley-Club76 Playasti ha vinto 3-0 su PGS El Gall (25-5, 25-18, 25-10). Weekend positivo con segnali di crescita dal punto di vista dell’attenzione. Gara mai in discussione con pochi errori commessi e attenzione sempre alta che permette di controllare la partita dall’inizio alla fine.
In U16 Gold il Club76 GS Pino Dragone vince 0-3 su Trofarello (25-9, 25-22, 25-15). Comincia al meglio il girone di ritorno per le ragazze di coach Bonuomo. Un ottimo avvio e una buona prestazione.
In U16 il Club76 GS Pino Perseo Gold vince 3-1 su NewVolley Carmagnola L&L (21-25, 25-21, 25-15, 25-15). Una bella vittoria, iniziata con una partenza sprint nel primo set: un incredibile 7-0, che il Carmagnola non accetta, va di rimonta e porta a casa il set 25-21. Le “clubbine” impongono poi il loro gioco, conquistando la vittoria.
In U14 il Club76 Chieri Volleyball cede 0-3 su InVolley Torinoggi.it (11-25, 21-25, 23-25). Punteggio severo che penalizza eccessivamente. Da apprezzare comunque il continuo miglioramento delle ragazze in vista degli scontri diretti del prossimo anno.