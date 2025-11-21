Reale Mutua Torino ’81 Iren cerca il primo successo stagionale contro il neopromosso Dream Sport

Domani la Reale Mutua Torino ’81 Iren scenderà in vasca alla piscina Stadio Monumentale di Torino contro i neopromossi del Dream Sport per la terza giornata di regular season . I ragazzi di Simone Aversa, con la sconfitta per 19-13 contro il Camogli sono fermi ad un punto in classifica e vorranno trovare la prima vittoria stagionale davanti ai propri tifosi. Il Dream Sport arriva dalla sconfitta all’ultimo respiro per 13-14 contro il Bogliasco e si trova al settimo posto in classifica a quota tre punti.

Simone Aversa presenta la sfida: «Arriviamo a questa partita con qualche certezza in più per quanto riguarda il nostro stato di forma generale, abbiamo recuperato dagli infortuni e da alcune malattie di stagione di alcuni ragazzi. Dobbiamo sfruttare il turno casalingo, offrendo una prestazione individuale e di squadra di sostanza, con senso di responsabilità da parte di tutti, deve emergere il nostro DNA per portare a casa una vittoria che ci serve per muovere la classifica e rimanere agganciati alle prime posizioni. Bisogna partire forte, essere concentrati in fase difensiva per contenere il gioco esuberante del Dream Sport e avere molta più convinzione e concretezza in attacco».

La partita si disputerà sabato 22 novembre alle ore 18:00 presso la piscina Stadio Monumentale di Torino. Il match verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube “Torino81live” a cura di Gianluca Valsoano e Franco Nettuno con la regia di Gabriele Lusco.

TERZA GIORNATA DI SERIE A2M:

Mobilpesca Lavagna – Spazio R.N. Camogli

AGN Energia Bogliasco 1951 – Vela Nuoto Ancona

Chiavari Nuoto – Piacenza Pallanuoto 2018

R.N. Arenzano – Futurenergy R.N. Sori

Reale Mutua Torino ’81 Iren – Dream Sport

Pallanuoto Bergamo – Pallanuoto Milano Metanopoli

LA CLASSIFICA:

Chiavari Nuoto 6, Spazio R.N. Camogli 6, Futurenergy R.N. Sori 4, Vela Nuoto Ancona 3, Waterpolo Milano Metanopoli 3, AGN Energia Bogliasco 1951 3, Dream Sport 3, Piacenza Pallanuoto 2018 3, R.N. Arenzano 3, Reale Mutua Torino ’81 Iren 1, Pallanuoto Bergamo 0, Mobilpesca Lavagna 0.