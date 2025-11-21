Dodecarun, ultima tappa a Castelletto Monferrato

Tutto all’ultima gara, nel segno dell’agonismo più puro. Il circuito Dodecarun, che domenica 23 settembre manderà in scena il suo atto conclusivo a Castelletto Monferrato, si presenta alla prova decisiva con due atleti separati da appena 19 punti: Alessandro Cafasso, torinese del Parco Alpi Apuane, e Francesco Carrera, valsesiano del Casone Noceto, che per correre qui ha rinunciato alla Fiat City Half Marathon di Torino, dov’era indicato tra i favoriti. Sarà dunque il Giro di Dino, organizzato a Castelletto dai due creatori del circuito – Giorgio e Steve Goggi – in memoria di Dino Gandin, un forte runner che si allenava abitualmente sui 18,5 chilometri di questo percorso. «L’idea di intitolargli il tracciato è venuta a un gruppo di amici – racconta Giorgio Goggi – Quando abbiamo collocato una targa davanti a casa sua ho pensato di organizzare una gara in suo onore: questa è la seconda edizione».Già definita, invece, la classifica femminile, con Sofia Cafasso ormai irraggiungibile grazie ai 148 punti di margine che la separano da Debora Ferro (Vittorio Alfieri), la master astigiana che con il successo di domenica scorsa a Piossasco ha blindato anche il secondo posto davanti all’altra astigiana Federica Laino (Brancaleone). Il percorso del Giro di Dino, il più lungo del programma Dodecarun dopo la mezza maratona di Venaria disputata in primavera, è interamente pianeggiante. La partenza è prevista per le 9.30 presso il circolo Soms di Castelletto Monferrato.
Il circuito Dodecarun prevedeva venti gare tra pista, strada e cross: la graduatoria sarà stilata calcolando i dodici migliori punteggi. I primi 10 delle classifiche assolute maschili e femminili saranno premiati con una stella Dodecarun (in oro 18k e diamanti con valore a scalare da 6.350 a 1.100 euro). Il montepremi si completa con buoni dal valore complessivo di 15.000 euro per le venti categorie in gara. Complessivamente, ci sono in palio premi per circa 70.000 euro.
Queste le classifiche alla vigilia della tappa conclusiva
UOMINI. 1. Alessandro Cafasso (Alpi Apuane) 885 punti; 2. Carrera (Casone Noceto) 867; 3. Sovera (Atl. Saluzzo) 768; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso GE) 663; 5. Aimar (Atl. Pinerolo) 577; 6. Zanotti (Atl. Pinerolo) 377; 7. Curatitoli (Fulgor Prato Sesia) 370; 8. Celestre (Atl. Alessandria) 310; 9. Fontana (Fulgor Prato Sesia) 288; 9. Agoglia (Brancaleone Asti) 270; 10. Scabbio (Atl. Novese) 265. SM35: 1. Carrera 867; 2. Sovera 821; 3. Vironda (Sisport) 255. SM40: 1. Arnaudo 745; 2. Curatitoli 422; 3. Santimone (Borgeretto ’75) 168; SM45: 1. Pignocchino (Atl. Monterosa Arnad) 293; 2. Trinchero (Brancaleone Asti) 269; 3. Daponte (Atl. Novese) 193. SM50: 1. Zanotti 646; 2. Agoglia 349; 3. Arezzi (Atl. Pinerolo) 319. SM55: 1. Bocchio (Atl. Novese) 219; 2. Mogni (Atl. Novese) 191; 3. Hollosi (Pod. Torino) 172. SM60: 1. Chiabrera (Brancaleone AT) 280, 2. Cabella (Run of Made) 203, 3. Tomaghelli (Atl. Novese) 191. SM65: 1. Zucca (Acquirunners) 572, 2. Musso (Atl. Saluzzo) 436, 3. Asti (Atl. Novese) 187. SM70: 1. Molinari (Atl. Trinese) 288, 2. Torti (Verdenero) 175, 3. Grigoletto (Atl. Novese) 159. SM75+: 1. Sasso (Verdenero) 138, 2. Pavese (Atl. Novese) 127, 3. Deiure (Atl. Rivoli) 116.
DONNE. 1. Sofia Cafasso (Battaglio Cus Torino) 1032 punti; 2. Ferro (Vittorio Alfieri Asti) 885; 3. Laino (Brancaleone Asti) 676; 4. Primo (Borgaretto ’75) 667. 5. Rabbia (Brancaleone AT) 578; 6. Cammaleri (Borgaretto ’75) 506; 7. Giusto (Atl. Pinerolo) 300; 8. Conoscenti (Borgaretto ’75) 291: 9. Borello (Atl. Canavesana) 262; 9. Sulis (Brancaleone Asti) 261. SF35: 1. Cerutti (Sport Project VCO) 130; 2. Mates (Giannonerunning) e Giancaspero (DK Runners) 70; SF40: 1. Marchisa (Atl. Alessandria) 165; 2. Picchianti (Atl.Trecate) 146; 2. L’Epee (Roata Chiusani) 140. SF45: 1. Laino 724; 2. Gioia (Giannonerunning) 177; 3. Giribaldi (Atl. Novese) 123. SF50: 1. Ferro 909; 2. Giusto 557; 3. Conoscenti 345. SF55: 1. Primo 677; 2. Rabbia 668; 2. Cammaleri 606. SF60: 1. Definis (Borgaretto ‘75) 238, 2. Gerbi (Frecce Bianche) 131, 3. Lana (Olimpiatletica) 126. SF65: 1. Sulis (Brancaleone AT) 513, 2. Villabruna (Atl Trinese) 391, 3. Gallia (Verdenero) 185. SF70: 1. Simoni (Bergamo Stars), Borretta (Vittorio Alfieri) e Manzone (Gpapt Torino) 60. SF75+: 1. Monasterolo (Borgaretto ’75) 180; 2. Vaccari (Atl. Santhià) 176, 3. Stefani (Baudenasca) 122.