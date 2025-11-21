Dodecarun, ultima tappa a Castelletto Monferrato

Tutto all’ultima gara, nel segno dell’agonismo più puro. Il circuito Dodecarun, che domenica 23 settembre manderà in scena il suo atto conclusivo a Castelletto Monferrato, si presenta alla prova decisiva con due atleti separati da appena 19 punti: Alessandro Cafasso, torinese del Parco Alpi Apuane, e Francesco Carrera, valsesiano del Casone Noceto, che per correre qui ha rinunciato alla Fiat City Half Marathon di Torino, dov’era indicato tra i favoriti. Sarà dunque il Giro di Dino, organizzato a Castelletto dai due creatori del circuito – Giorgio e Steve Goggi – in memoria di Dino Gandin, un forte runner che si allenava abitualmente sui 18,5 chilometri di questo percorso. «L’idea di intitolargli il tracciato è venuta a un gruppo di amici – racconta Giorgio Goggi – Quando abbiamo collocato una targa davanti a casa sua ho pensato di organizzare una gara in suo onore: questa è la seconda edizione».Già definita, invece, la classifica femminile, con Sofia Cafasso ormai irraggiungibile grazie ai 148 punti di margine che la separano da Debora Ferro (Vittorio Alfieri), la master astigiana che con il successo di domenica scorsa a Piossasco ha blindato anche il secondo posto davanti all’altra astigiana Federica Laino (Brancaleone). Il percorso del Giro di Dino, il più lungo del programma Dodecarun dopo la mezza maratona di Venaria disputata in primavera, è interamente pianeggiante. La partenza è prevista per le 9.30 presso il circolo Soms di Castelletto Monferrato.