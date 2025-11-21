Seconda Giornata di Campionato Asti Padel Teams

Nessuna squadra a punteggio pieno dopo la seconda giornata del campionato invernale “Errebi Mobility” del padel astigiano, che si rivela quindi ancora più equilibrato del previsto. Le uniche due compagini ad aver ottenuto un 3-0 nella prima giornata non sono riuscite infatti nell’impresa questa settimana: mercoledì 19 novembre Arena Padel Team tra le mura amiche porta a casa l’incontro ma perde il secondo set (6-0/3-6/6-3), così come i San Rock che nella stessa serata, ma al circolo Waya Padel, sono stati costretti a cedere l’ultimo set contro Bazzuca Boys poiché i primi due hanno portato via quasi tutti i 90 minuti a disposizione (7-5/6-4/2-3).

Vedi l’incontro su Youtube: Bazzuca Boys vs I San Rock

L’altro 2-1 di giornata è appannaggio di Tremòni Padel che si rifà della sconfitta 1-2 della prima giornata e batte 1-6/6-4/7-6 Hair House Asti nella serata di martedì 18 novembre in quel dell’Asti Padel. Sul campo a fianco impresa di Net King Padel che batte 3-0 F.T.P. Soc. Coop. (6-3/6-2/6-4), mai entrati in partita.

Giovedì 20 ultima serata di giornata: al circolo Waya alle ore 20 I Puntazos battono 3-0 Uni Soluzioni (6-4/6-3/6-3) mentre all’Arena un’ora e mezza più tardi Bomber’s fanno punteggio pieno contro Asados (6-1/6-2/6-3).

In classifica al momento troviamo ben cinque squadre a nove punti, con Arena P.T. che primeggia solamente per una migliore differenza game (+17), a seguire Bomber’s, I Puntazos, I San Rock e Net King Padel. A tre lunghezze di distanza Tremòni Padel, inseguita a 5 punti da Hair House e F.T.P., poi Uni Soluzioni e Il Pelu Padel Team (4 punti), Bazzuca Boys (3) e Asados (2).

Nella prossima giornata fari puntati su Bomber’s-Arena di mercoledì 26 novembre, gara che incomincerà a sfoltire il gruppo di testa, nel campo a lato toccherà a Il Pelu Padel Team-Uni Soluzioni, entrambe alla ricerca della prima vittoria. Net King dovrà cercare di mantenere il primato nel derby della Waya con Bazzuca Boys mercoledì 26 ore 20, novanta minuti dopo sarà il turno di Asados-FTP. Altre squadre in cerca di punti sono I San Rock, che martedì 25 se la vedranno con Hair House all’Asti Padel, e I Puntazos che nel campo a fianco affronteranno i Tremòni.