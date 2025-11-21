Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ospita domenica il derby con Monviso

Stella, per fare il punto iniziamo come di consueto dalla partita precedente. Cos’ha lasciato la vittoria a Cuneo?

«La partita con Cuneo è stata fondamentale per noi. Penso sia stata una delle partite dove a livello di squadra abbiamo espresso meglio il nostro gioco. Siamo riuscite molto bene nel muro-difesa: sappiamo che il muro è una nostra caratteristica ma nelle precedenti partite abbiamo fatto un po’ di confusione, quindi sono contenta per come abbiamo lavorato su questo fondamentale. Siamo anche riuscite a gestire al meglio il servizio, dopo un inizio di stagione in cui abbiamo un po’ litigato con la battuta facendo molti errori. Durante la partita abbiamo fatto molti break, segno che c’è stata una buona gestione del servizio, e siamo anche riuscite a trovare qualche ace più del solito».

Veniamo al derby con Monviso. Che partita sarà?

«Sicuramente non sarà una partita semplice. La loro è una squadra molto buona che però non ha iniziato al meglio la stagione, un po’ per gli infortuni che hanno avuto, un po’ perché può succedere, però hanno individualità davvero importanti e non è una squadra da sottovalutare. Proprio per via della loro ultima partita, dove in casa non hanno spesso al meglio il loro gioco, secondo me arriveranno agguerrite più che mai. Dovremmo essere brave a entrare fin da subito in partita e imporre il nostro gioco, perché sappiamo cosa c’è in palio, sono tre punti importantissimi, perciò dovremo approcciare al meglio la gara».

Il derby di domenica apre un periodo in cui il calendario di Chieri si infittisce ulteriormente con l’inizio della Coppa Cev.

«Già gli appuntamenti del campionato erano impegnativi e ora si aggiungerà anche questo. Sicuramente non vediamo l’ora di iniziare, ma allo stesso tempo sappiamo che sarà complicato e sarà un dispendio di energie notevole. Iniziamo con una trasferta a Budapest e subito dopo ci sarà la trasferta a San Giovanni in Marignano. Servirà il contributo di tutta la squadra, ma siamo un bel team, lavoriamo bene. Chiunque è stato chiamato in causa durante il campionato ha sempre risposto bene. Siamo pronti e speriamo di approcciare bene ogni sfida».