Volley Busca – Fie & Fiöi: vittoria al tie-break per la D maschile, la femminile passa in scioltezza

Serie D femminile - Mister Lamberti schiera Re in regia, Viglietti opposto, Cassini e Bina di bande, al centro Giraudo e Golle, libero Bonardello.

Il primo set è subito in discesa per Busca perché gli attacchi di Noemi Bina fanno la differenza e con la battuta riesce a creare una voragine tra le padrone di casa e Canelli. La sua corsa termina solamente sul 22-3. Nel secondo parziale la partita è più equilibrata e si sale punto a punto fino allo strappo finale del Busca che ferma le avversarie sul più bello.

Nel terzo set il palleggio Re, oltre destreggiarsi bene sulla distribuzione dei palloni, crea un buco nel suo turno di battuta e il parziale termina 25-14.

Serie C maschile - Poco da fare per i ragazzi della Serie C che cadono sul campo della Erreesse Pavic per 3-0.

La partita non è comunque un monologo dei padroni di casa, con i buschesi che nel primo e terzo set sono riusciti a rimanere a contatto fino alla fine. Più complicato invece il secondo parziale chiuso a 15.

Serie D maschile - Tie-break scaccia tie-break per i ragazzi della Serie D che, dopo aver visto la vittoria sfumare per un soffio la scorsa settimana si rifanno sempre al quinto set in casa del Volley San Paolo.

L’equilibrio espresso dal risultato finale è emerso anche in partita con i buschesi che hanno conquistato il primo e il terzo set, fermando gli avversari prima a 18 e poi a 21, e il Volley San Paolo capace di far suoi il secondo e il quarto. Nell’ultimo e decisivo parziale, i ragazzi di coach Tavella hanno chiuso sul 11-15, ritrovando così il successo.

Risultati della settimana

Serie C maschile

ERREESSE PAVIC vs MC1933 - LAB TRAVEL BUSCA 3-0

Parziali (25-21 25-15 25-22)

MC1933 - Lab Travel Busca: Busi, Bonsignore, Ballari, Rosati, Dobrev, Drocco, Girardi, Di Giulio, Baldi, Marino, Barberio, Bertone, Scatragli. All.: Tomatis, Barbiero

Serie D maschile

VOLLEY SAN PAOLO vs MC1933 - LAB TRAVEL BUSCA 2-3

Parziali (18-25 25-18 21-25 25-23 11-15)

MC1933 - Lab Travel Busca: Barbi, Ravelli, Campagnoli, Rocchia, Chiapella, Finoro, Deana, Pelissero, Ghibaudo, Grandis, Pepino, Massa, Merola, Boggione. All.: Tavella, Frison

Serie D femminile

L.C.M. COSTRUZIONI MC1933 BUSCA vs CANELLI CIME CAREDDU 3-0

Parziali (25-9 25-22 25-14)

LCM-MC1933 Busca: Viglietti, Cavallo, Martinasso, Bina, Testa, Cassini, Cattaneo, Donadei, Garello, Re, Giraudo, Bonardello, Golè. All.: Lamberi M., Lamberti L.

1ª Divisione

QUEEN TOUCH PALLAVOLO CUNEO vs L.C.M COSTRUZIONI MC1933 BUSCA 2-3

Parziali (15-25 25-21 30-28 19-25 10-15)

Busca: Brocchiero, Castellino, Eandi, Garino, Gianni, Lingua, Michelini, Mondino, Paoletto, Pascale. All.: Lamberti

Under 18

CLUB 38.41 vs MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA 1-3

Parziali (27-25 14-25 20-25 19-25)

Busca: Bina, Bonardello, Castellino, Eandi, Garino, Gianni, Lingua, Michelini, Mondino, Paoletto, Pascale. All.: Giordano, Lamberti

Under 16

MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA vs LIBERTAS BORGO 0-3

Parziali (15-25 17-25 9-25)

Busca: Aimar, Barale, Bejtaga, Garnero, Giordano, Pellegrino, Pellitta, Petrone, Rosso, Selimi, Serino. All.: Perotti

Under 14

MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA vs ASD CENTALLO VOLLEY 0-3

Parziali (8-25 19-25 15-25)

Busca: Ballabani, Barra, Ferrero, Fino, Marchetti, Marku, Mhillaj, Rosso A., Rosso E., Rostagno, Sasia, Serino. All.: Lamberti

Under 13

VOLLEY SALUZZO vs MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA 3-0

Parziali (25-22 25-20 25-23)

Busca: Abbà, Arnaudo, Conte, Deng, Eandi, Girello, Lleshi, Massabò, Rosso. All.: Cavallero