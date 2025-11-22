Trasferta toscana per GRANTORINO contro Stosa Virtus Siena

Dopo aver saltato una giornata in virtù del turno di riposo, GRANTORINO scende di nuovo in campo nel campionato di Serie B Interregionale. La squadra di coach Comazzi, ancora a secco di punti nella sua stagione d’esordio nella categoria, sarà impegnata sul difficile campo di Stosa Virtus Siena. I gialloblù ripartiranno dalla sfida di due settimane fa al Palaeinaudi contro Olimpia Legnaia, in cui, dopo aver condotto il match dalla palla a due fino a pochi minuti dal termine, hanno dovuto cedere alla rimonta dei toscani vedendo sfumare solo nel finale la prima vittoria. Il match di due settimane fa ha certificato i progressi di GRANTORINO in difesa; oltre a confermarsi su quel livello, per impensierire la squadra senese sarà importante migliorare le percentuali dall’arco, fondamentale su cui GRANTORINO si colloca nella metà inferiore della graduatoria del campionato con una media del 29%.

La Stosa Virtus Siena è tra le squadre più in forma di questo girone d’andata. Attualmente al 3° posto, la formazione senese non ha ancora perso sul parquet di casa e contro GRANTORINO andrà a caccia della terza vittoria di fila. Coach Evangelisti potrà affidarsi all’esperienza di Morciano e Guerra, rispettivamente a 15 e a 13.6 punti a partita di media dopo otto incontri, e all’energia dei due giovani Costantini e Calvellini.

Le due squadre scenderanno in campo domenica 23 novembre alle ore 18:00 al Palacorsoni di Siena. Il match sarà affidato alla direzione dei Sig.ri Cirinei Davide (primo arbitro) e Pampaloni Lorenzo (secondo arbitro).