Il Consiglio regionale del Piemonte celebra i talenti sportivi del Pinerolese

Nicco e Bordese accolgono a Palazzo Lascaris una delegazione di atleti: “Siete un orgoglio piemontese che dà prestigio all’Italia nel mondo”
2 min
Il Consiglio regionale del Piemonte celebra i talenti sportivi del Pinerolese

 

«Il Piemonte ama lo sport e voi rappresentate un orgoglio piemontese non solo in Italia ma nel mondo intero». Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco accogliendo a Palazzo Lascaris, con la consigliera Marina Bordese, una delegazione di atleti del Pinerolese.

«Lo sport – ha aggiunto Niccoè, come la vita, un alternarsi di vittorie e di sconfitte: è necessario lottare e non mollare nei momenti difficili e non montarsi la testa nei momenti di successo: vi auguro un’esistenza fortunata come quella sportiva che state vivendo».

«Come pinerolese – ha aggiunto Bordesesono orgogliosa dei vostri successi: grazie per l’esempio che rappresentate e per i sacrifici che fate».

La delegazione era composta dalle campionesse mondiali di curling Lucrezia Grande, di pallavolo Yasmina Akrari e di trial Sofia Rabino, dalla giocatrice della Juventus serie A femminile Barbara Bonsea, dai giocatori di hockey su prato Andrea Dell’Anno, Alberto Ughetto, Alex Monardo e Jacopo Solera, dal ciclista under 23 Stefano Minuta, dal trialista Carlo Alberto Rabino e dai loro accompagnatori.

Tutte le news di Piemonte News

