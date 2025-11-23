Asti Mens Sana e Arona Basket: una sfida intensa nell’Under 14 Gold

Sabato 22 novembre è andata in scena una sfida intensa e combattuta tra i ragazzi della Asti Mens Sana, guidati da coach Riccardo Amico, e la formazione dell’Arona Basket.

La gara è partita in equilibrio, con i ragazzi della Asti Mens Sana capaci di tenere testa ai padroni di casa grazie a ritmo e determinazione. Con il passare dei minuti, però, Arona ha saputo alzare la pressione difensiva e trovare continuità in attacco, costruendo un vantaggio sempre più solido.

Il momento chiave è arrivato nel terzo quarto, quando la Mens Sana ha dovuto fare i conti con i falli, con un roster già ridotto la squadra astigiana ha visto diminuire le energie e la possibilità di opporsi con efficacia alla spinta dei padroni di casa.

Il tabellone finale ha sancito la vittoria di Arona per 85-51, un risultato netto che non cancella i segnali positivi emersi tra le fila astigiane.

Arona Basket – Asti Mens Sana 85-51

Asti Mens Sana: Beretta 3, Caterisano 4, Finco 19, Iudicelli 6, Maida 5, Marcu 3, Mulaj 8, Pianta 1, Piazza 2 – Coach Riccardo Amico – Assistente Pietro Rattazzo

La prima squadra della Asti Mens Sana, allenata da coach Donato Le Caldare e militante in DR3, oggi domenica 23 novembre alle ore 18 giocherà in casa al Pala Makhymo di via Gerbi contro la Polisportiva Bruinese.