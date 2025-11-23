Tuttosport.com
Tennis Beinasco ko a Padova: nel ritorno serve un’impresa per restare in A1

Nel match d’andata dei play-out femminili l’USD Tennis Beinasco viene superato nettamente dal TC Padova. La sfida di ritorno sarà decisiva: servirà una prestazione straordinaria per ribaltare il risultato
2 min
Tennis Beinasco ko a Padova: nel ritorno serve un’impresa per restare in A1 © Elena Vetere

La giornata si è subito rivelata difficile per la formazione capitanata da Giulia Gatto Monticone. Nel primo dei tre singolari in programma l’esperta Federica Di Sarra ha ceduto il passo a Darja Semenistaja con lo score di 6-2 6-2. Un punteggio severo per la laziale che veste da molti anni i colori del Beinasco e che non dice dell’equilibrio in campo. Merito comunque alla tennista lettone del TC Padova, 23 anni e attuale n° 94 WTA, che nei punti importanti ha meglio interpretato i momenti. 

Ha lottato anche Jennifer Ruggeri, fino al match di oggi sempre vincente nei singolari con il Beinasco, opposta nell’occasione a Isabella Maria Serban, giocatrice cresciuta nei circoli di Torino e prima cintura e colonna portante del TC Padova. Con la tenacia e i colpi che le sono propri Isabella si è imposta alla Ruggeri con lo score di 6-4 7-5 in un’ora e 29 minuti. Il punto del 3-0 per il club veneto è arrivato dalla racchetta di Lavinia Luciano che ha piegato quella della mancina piemontese Maria Canavese per 6-1 7-5. Canavese che è salita di tono nella seconda frazione ma questo non le è bastato per portare la sfida al terzo set. 

Il punto del 4-0 Padova è arrivato dal doppio. Anche in questo caso lotta aspra tra i due tandem, soprattutto nel primo set, vinto al 12° gioco dalla coppia di casa formata dalla Semenistaja e dalla Gasparini, contro il doppio del Beinasco Di Sarra/Rossi. Nel secondo la coppia del TC Padova è partita con un break (2-0) e questo ha fatto la differenza. Chiusura del confronto sul 7-5 6-2 per il Tc Padova. 

Il match di ritorno è previsto tra sette giorni a Beinasco. Alle piemontesi, oggi prive della straniera, servirà una prestazione perfetta per tentare l’impresa. Non sarà facile ma proveranno a farla.   

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

